El deporte, motor económico de Canarias con un aporte del 4,45% del PIB y más de 28.000 empleos directos Un estudio cifra en 5.742 millones de euros el impacto total del sector y destaca su creciente peso empresarial y social en las islas

Efe Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de diciembre 2025, 18:46 Comenta Compartir

El deporte aporta de forma directa 2.586 millones de euros anuales a la economía canaria, el 4,45% del PIB regional, así como 28.667 empleos directos, según un estudio sobre el impacto socioeconómico de este sector impulsado por el Clúster de la Industria del Deporte de Canarias y elaborado por la consultora KPMG.

El Estudio de Impacto Socioeconómico de la Industria del Deporte, financiado por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias en Canarias, ha sido presentado este martes en un acto en el que ha participado el titular de este departamento, Poli Suárez.

También han estado el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso, el director general de Deportes autonómico, José Francisco Pérez, el presidente del Clúster regional de deporte, José Hernández, la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, y la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alicia Cebrián.

El informe evalúa en 5.742 millones de euros el impacto económico de esta industria, una vez incorporados los efectos indirectos (2.155 millones de euros) como los inducidos (1.001 millones de euros).

En cuanto a la generación de empleo del deporte, alcanza los 66.421 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos, según el informe.

Por cada millón de euros que la industria aporta al Producto Interior Bruto (PIB) de las islas se generan diez empleos directos.

El estudio detalla que el 76 % del impacto directo (1.962 millones de euros) proviene del sector privado.

El consejero, Poli Suárez, destacó durante la presentación que por primera vez Canarias dispone de datos rigurosos y comparables del deporte como industria, con un informe que permitirá orientar la toma de decisiones y reforzar el papel de esta actividad en la economía regional.

El presidente del Clúster, José Hernández, aseguró que este diagnóstico sobre el peso tiene la industria del deporte lo sitúa como «un motor estratégico de la economía de las islas».

Por sectores económicos, el informe indica que el alojamiento concentra el mayor peso (28,2 %), seguido de clubes de élite, deporte federado y sociedades anónimas deportivas (12 %), comercio (10,9 %), hostelería (9,9 %) y sector público (8,5 %).

Otros ámbitos significativos son las apuestas deportivas (6,7 %), deporte y fitness (6,2 %), educación (3,8 %), tecnología y medios (3,5 %) y turismo deportivo (3,1 %), además del transporte, la fisioterapia y readaptación, el equipamiento deportivo, los autónomos y los videojuegos y eSports.

Las islas cuentan con más de medio centenar de actividades económicas y 2.600 empresas activas vinculadas con el sector (el 6 % del total nacional), lo que sitúa a Canarias como la quinta comunidad autónoma con mayor presencia empresarial en el mundo del deporte.

Estas compañías representan el 1,8 % del tejido productivo canario y registraron en 2024 un crecimiento del 7,2 por ciento, el segundo mayor de España tras Andalucía.

El estudio recoge datos sobre hábitos deportivos que revelan que el 52 por ciento de la población canaria practica deporte semanalmente —en línea con la media nacional—, con 211.671 personas federadas y 61 federaciones activas.