El Granca, a defender la plaza del Playoff y estirar la racha amarilla

El ritmo no para y el calendario exige alientos para un CB Gran Canaria que llega al tramo final de la temporada con la moral disparada y en plena faena por todos los objetivos marcados. A los claretianos les toca, en casa del Monbus Obradoiro, que está luchando por salvar la categoría, mantener su plaza de Playoff y estirar su airosa racha en Liga endesa, donde suman ocho victorias en los últimos 12 enfrentamientos disputados.

Porfi Fisac, consciente de la importancia de mantenerse firmes en ambas competiciones, quiere seguir a lo suyo. El Granca, que este martes recibirá al Andorra en cuartos de final de la EuroCup, espera no fallar ante un Obradoiro que ha ganado dos de sus últimos tres partidos como local.

Los gallegos necesitan el triunfo para dar otro paso hacia la permanencia, pero saben que tendrán que sudar mucho y minimizar las pérdidas de balón para evitar que los insulares puedan correr como acostumbran.

Así pues, el gran momento de forma del Gran Canaria, con siete victorias en las últimas nueve jornadas ligueras, supondrá una prueba de altura para el Monbus Obradoiro, que necesita hacerse fuerte en su pista para certificar su permanencia en la Liga Endesa después del importante triunfo en la pista del Burgos, por lo que los claretianos tratarán de pescar en ríos revueltos ante las necesidades de la escuadra local.

«Estamos en tiempo de no haber excusas, de empujar y ser valientes, no de pensar qué partido escoger. No es momento de llorar ni de estar pensando si juegas martes, miércoles, antes o después. Solo hay un partido ahora mismo. Es modo examen, resultado final. Saber qué queremos ser. No vale ningún tipo de excusa, solo hay un partido y se juega el domingo en Santiago. Y luego, el siguiente. No es momento ni de alabanzas, ni de llorar, ni de excusarnos», dejó claro Porfi Fisac.

«Nosotros tenemos que sumar cada partido y no dudar, ni pensar en cosas fuera del partido que estás jugando. Cada partido tiene una repercusión tan grande, es tan bonito, es muy atractivo como para despistarse», avisó.