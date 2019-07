Daida Ruano y Ricardo Campello, reyes de las olas en Pozo Izquierdo

Dos días de ‘super session’ juniors

Los jueces de la PWA han decido aprovechar los dos días que restan para finalizar oficialmente el Gran Canaria Wind and Waves Festival para disputar dos super session de las categorías junior. Para mañana viernes, a las 12:00 horas, han citado a las niñas sub 13, sub 15 y sub 17 y los niños sub 15; mientras que para el sábado, la previsión es que entren al agua los niños sub 17 y sub 20.