Cuestión de memoria y de ambición La UD Las Palmas visita hoy al filial de la Real Sociedad con el propósito de confirmar que puede volar sin Viera y, cómo no, estrenarse a domicilio por fin.

San Sebastián. Viernes, 29 octubre 2021, 02:00

El cuento de nunca acabar que ya toca cambiar el desenlace. La hora del despegue definitivo para multiplicar el optimismo y de dejar atrás los complejos, los temores y la endeblez que la UD Las Palmas muestra lejos de la isla. Hoy, a partir de las 20.00 horas (Movistar LaLiga y Gol) en el imperial Anoeta -con el nombre comercial de Reale Arena-, el combinado amarillo afronta un doble desafío: por un lado, tumbar a la eléctrica Real Sociedad B de Xabi Alonso -decimosexta con 14 puntos-, con un arsenal de proyectos que no para de surtir al actual líder de la Primera División, consolidarse en la zona de privilegio y, cómo no, estrenarse a domicilio en el presente curso por fin, y, por otro lado, gestionar la necesidad de creer que puede continuar avanzando en este periodo de casi dos meses que estará sin Jonathan Viera, demostrar que el paso adelante coral ante el Alcorcón no fue casualidad y, además, reivindicarse en la lucha de unidades en un grupo con ganas de soñar.

La UD, que tiene las bajas por lesión de Viera, Peñaranda, Pejiño y de Sergio Ruiz -ya trabaja con el grupo y podría estar ante el Fuenlabrada el próximo miércoles en el Gran Canaria- y añade a Moleiro y a Ale García por encontrarse con el conjunto nacional sub-19, ocupa la cuarta posición con 20 puntos, de los cuales 17 los ha obtenido en la isla, y únicamente ha perdido en una de las últimas ocho jornadas -ganó a la Ponferradina, al Cartagena, al Tenerife y al Alcorcón, empató con el Ibiza, el Burgos y el Almería y cayó contra el Lugo-.

Asimismo, en el último triunfo frente al Alcorcón -3-0 con goles de Loiodice, Benito y Curbelo- consiguió dejar la meta defendida por Raúl a cero seis fechas después. Otra muestra de solidez en un plantel que respondió de maravilla al paso adelante demandado por Mel tras la vida momentánea sin Viera.

Sin embargo, el lastre permanece en los desplazamientos, en esos naufragios inesperados y dolorosos en lo anímico y en los argumentos. Y es que el representativo no conoce el triunfo como visitante desde la última jornada de la pasada fase regular, cuando un gol de Aridai Cabrera dio los tres puntos a los amarillos ante el Logroñés en Las Gaunas. Eso se traduce en asaltos en balde en este curso y solo tres puntos de los 15 en liza hasta el momento, con decepciones mayúsculas como ante el Mirandés (4-2) y el Lugo (2-0).

Toca cambiar el guion, dar ese golpe sobre la mesa que muestra la textura de la historia, de la memoria y de la ambición en situaciones que demandan esa jerarquía.