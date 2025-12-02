El técnico grancanario Carlos Formento persigue el título continental de superligeros con su pupilo Micallef

El púgil monegasco, aclimatado al archipiélago desde hace cinco años y dirigido por el afamado técnico isleño, aspira al cetro europeo este sábado 6 de diciembre en Montecarlo

Hugo Micallef, listo para el combate por Campeonato Europeo del peso superligero, junto con el técnico grananario Carlos Formento.

El técnico grancanario Carlos Formento ya cuenta los días para que su pupilo, el monegasco afincado en Canarias, Hugo Micallef (27 años), afronte el título continental IBF del peso superligero en Montecarlo.

La cita, prevista para el sábado 6 de diciembre, se dirimirá contra el boxeador irlandés, Seab McComb (20-2-0), un rival veterano (33 años) de 1,84 metros y zurdo.

De esta forma, Formento, quien ya dirigió al olímpcio Samuel Carmona y a Ferino V, podría dar un nuevo salto cualitativo con su discipulo oriundo del principado, que sin embargo tras cinco años en Gran Canaria se siente también como un isleño más.

Todo comenzó hace ya un lustro cuando le llamó la Federación de Mónaco para ser su seleccionador. Cabe recordar que Formento había llevado anteriormente a Samuel Carmona en Rusia, siendo su representante Karim Bouzidi el impulsor que le ha llevado varios boxeadores a la isla, entre ellos Micallef.

Ya en su momento inició un largo itinerario con Hugo con el pinto de mira puesto en los Juegos de Tokio. A continuación, se pusieron en contacto casi de forma inmediata la productora Top Run, posiblemente la número uno en este ramo.

«El está perfectramente aclimatado a la isla. Él compite por Mónaco y es uno de los grandes reclamos del deporte monegasco junto con el tenista Valentin Bacheror, el jinete Íñigo López de la Osa Franco y Charles Leclerc, este último gran amigo de Hugo«, señaló Formento. »Pero está muy contento aquí, vive prácticamente aquí, está contento por el clima, la gente y todo lo que le acompaña en Gran Canaria«, recalcó.

Con un récord impoluto de 11 triunfos sin derrota, Micallef (1,80 metros de altura) tiene como puntos fuertes «su velocidad en los golpeos, además de una disciplina espartana en todos sus entrenamientos. Es capaz de mantener el rimo en combates que se cocinan a 10 rounds», reiteró su entrenador.

No obstante, enfrente tendrá a un rival gaélico «duro, con ese pedigrí que destilan los púgiles procedentes de su país y que, además, es zurdo. Sin embargo, hemos trabajado mucho teniendo en cuenta sus puntos débiles y sus fortalezas, teniendo como sparrings de lujo a Sandro Martín y Sebastián Pinoargote«, aseveró.

Con todo ello, el combate se llevará a cabo el sábado 6 de diciembre en la Salle des Étoiles Sporting de Montecarlo.