Cuenta atrás en Barranco Seco

Mañana, viernes, 16 horas, Ciudad Deportiva. Día, hora y lugar para la vuelta a los entrenamientos de la UD Las Palmas. En esta fase del protocolo de regreso a la actividad deportiva profesional, los jugadores se dividirán en grupos de 6 para desarrollar los entrenamientos de forma individual. Y todo ello bajo la atenta mirada de Pepe Mel y el preparador físico, David Gómez, sobre quien ha recaído el peso de planificar el programa de ejercicios en el retorno a Barranco Seco.

Hoy, jueves, durante la tarde, la plantilla recibirá un pdf y videos con los ejercicios de mañana, y así será cada día a lo largo de las próximas semanas. Para David Gómez, «lo primero que haremos mañana es asimilar la nueva situación, ver sobre el terreno cómo vamos a desarrollar el trabajo y llevar a cabo una adaptación progresiva de la carga». En este sentido, a los jugadores les espera una serie de ejercicios de habilidades específicas, tales como cambios de dirección, control, salto, pases contra una pared... «Todo ello con el escrupuloso respeto a las normas del protocolo que exige la situación que vivimos -asegura Gómez- y moviéndonos sin invadir los espacios de otros».

El último entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva fue el 13 de marzo. Por eso, casi dos meses después de ausencia, «es muy importante que en estos primeros días nos volvamos a familiarizar con el terreno de juego, con el césped», afirma David Gómez. «En todo este tiempo de confinamiento, los jugadores han tenido su plan de entrenamiento diario pero, por ejemplo, no se han puesto las botas, y eso puede ocasionar rozaduras, llagas. No han corrido largas distancias, no han pisado el césped. Y, además, no todos han dispuesto de los mismos medios ni espacios para entrenar. Todo eso influye y son elementos que tenemos que tener en cuenta en esta vuelta a los entrenamientos», concluye Gómez.