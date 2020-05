Cuatro pasos adelante que pueden disparar a la UD

Todavía en la primera semana de trabajo tras el desconfinamiento, y con Pepe Mel y su cuerpo de auxiliares en el ciclo de recopilar conclusiones acerca del estado físico de cada jugador, es inevitable que en la UD se hable de qué puede deparar el desenlace de la competición, fijado para junio (Javier Tebas aludió al día 12, aunque no hay confirmaciones de momento) y que tendrá un formato intensivo, con partidos cada 72 horas. O lo que es lo mismo, nulo margen de error y premio mayúsculo para el equipo que llegue en mejor disposición física y mental. Una semana buena, considerando que se pondrán en juego nueve puntos, puede ejercer de trampolín clasificatorio y una mala tendencia tener efectos devastadores por esa misma aritmética.

De ahí que Mel haya querido programar una puesta a punto integral, en piernas y cabeza, para que sus hombres lleguen a los encuentros definitorios en curva ascendente y puedan rentabilizarlo al máximo.

Porque, de repente, y en la efervescencia del momento de volver a los encuentros, dará la sensación de que todos parten de cero y hasta podría minimizarse el condicionante una sequía de triunfos que arrancó en diciembre con aquel 2-3 en Elche que sigue marcando frontera casi medio año después.

Pero, elucubraciones al margen, lo que sí va a necesitar el entrenador de la UD para cumplir todos sus propósitos es la mejor versión de todos y cada uno de sus futbolistas. Y, en este apartado, hay cuatro nombres propios que sobresalen del resto. Comparten poco o nulo protagonismo en este proyecto, además de ser, a excepción del meta Raúl, refuerzos que han llegado a mitad de campaña para elevar el nivel, con experiencia contrastada y la promesa de una aportación que, por lo que sea, no ha terminado de darse. Tana, Cristian López y Fede Varela apenas han tenido peso en el equipo, aunque en descargo del delantero cabe recordar que únicamente ha podido intervenir en un partido tras su tardía incorporación. Tana, que ha dado más que hablar por sus indisciplinas, y Varela, lastrado por sus lesiones, no han respondido a su cartel todavía, pero están a tiempo. De hecho, el entrenador considera que uno y otro, en plenitud, no tienen competencia en toda la categoría por su talento y creatividad. Les sigue esperando, les quiere dar carrete para que puedan emerger.

Cristian, por su parte, tiene hambre de competición tras la coincidencia un tanto torcida de que a su debut le sucediera, de inmediato, el parón por la crisis del coronavirus. Vino como un delantero para aportar «cosas diferentes», en valoraciones del propio Mel, y el ariete alicantino está empeñado en no fallarle.

En lo que respecta a Raúl, camino ya de los trece meses sin partidos, poco a nada se le puede achacar. Ya con el alta médica, es su reto regresar a los campos antes de la conclusión del calendario aunque para ello debiera desbancar a un Alvaro Valles que se ha ganado las habichuelas bajo palos. Y tiene mérito lo del andaluz en una demarcación en la que no ha sido fácil asentarse en los últimos tiempos.

En una plantilla de amplísimo recursos, solo con Drolé descartado, que se dé una vuelta más de tuerca a la competencia redundará, sin lugar a dudas, en el tono colectivo.

Y Tana, Cristian, Raúl y Fede Varela quieren su revancha en esta carrera de méritos por hacer mejor a la UD, que es de lo que se trata.