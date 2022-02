Cristo Izquier, del Guanarteme, lidera la clasificación de tumbadores en la Superliga

Disputada la tercera jornada, el destacado B del Guanarteme Grupo Power7 Cristo Izquier incrementa su ventaja en la clasificación de máximos tumbadores en la Superliga de Segunda en Gran Canaria, tras los seis puntos logrados este fin de semana ante el Santa Rita Soldadura Jose Caldera siendo líder con 14 puntos. En segunda posición se encuentra el destacado C del Castillo Raúl Guedes, con 8 puntos, mientras que la tercera plaza la ocupan con 6 puntos los destacados C del Castillo Echedey Zamora y del Ramón Jiménez, Víctor González. Con 5 puntos le sigue el destacado A del BNI Unión Gáldar, Moisés Pérez; el destacado C del Castro Morales Panadería Valerón, Jaime Rivero y los luchadores no calificados José Miguel Ramón, del Ramon Jiménez y Francisco Javier González, del Maninidra de Ingenio. Doramas Infante, por su parte, manda en Tercera.