Cristian López: «Ojalá pueda quedarme muchos años»

Cristian López ya ha pasado los trámites burocráticos y está listo para la acción. El delantero pasó el reconocimiento médico la mañana de este lunes en el Perpetuo Socorro, donde se mostró muy afortunado de poder vestir la camiseta amarilla, lo que desde el principio de las negociaciones fue «una oportunidad muy bonita» para el jugador, quien aseguró durante su presentación que se «ilusionó» con la idea de venir al conjunto grancanario. Aterrizó el sábado en la isla con el objetivo inminente de ayudar a meter goles a la UD en los próximos tres meses, tiempo en el que tendrá que acortar las etapas de adaptación para incursionar lo antes posible en el campo. Aseguró que su objetivo será darlo todo por la camiseta hasta el final de la temporada, aunque su deseo será continuar en el club isleño durante un tiempo más: «Quedan doce partidos, pero me gusta ir partido a partido. Quedan 36 puntos, aún pueden cambiar muchas cosas. Pero me gusta afrontar cada partido como si fuese el último. No me gusta cerrar los ojos y cuando los abres pensar que ya es tarde. Quiero ver cada jornada como una final. He firmado para estar aquí tres meses, y está la opción de quedarme otro año más, pero en mi cabeza no está quedarme aquí solo tres meses. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible, llevar al equipo lo más arriba posible y luchar por objetivos positivos para el club. Ojalá pueda quedarme aquí muchos años», señaló el nuevo fichaje.

El equipo vuelve al trabajo hoy, donde Cristian López podrá conocer a Pepe Mel y mantener contacto con sus nuevos compañeros. Álvaro Lemos le lleva ventaja al resto, pues el gallego ya coincidió con él en el Lens francés: «Álvaro es como un hermano para mi. Hablo con él día sí, día también. Siempre le sigo». Gracias a ello, el delantero ya conoce el estilo al que se va a introducir y algunas necesidades de la plantilla: «Vi el partido contra el Málaga del pasado fin de semana y tuvieron jugadas para matar el partido y no se dio. El fútbol es así a veces», reconoció. Ante la falta de efectividad, el punta deseó dar muchos goles al equipo, aunque aseguró que lo que nunca faltará será el trabajo: «Soy un jugador que me pueden salir las cosas mejor o peor, pero el trabajo siempre estará ahí. No me puedo permitir desde el primer día, hasta el último que defienda la camiseta de Las Palmas no estar satisfecho conmigo mismo. Puedo fallar un pase o un gol, pero ganas e ilusión no me van a faltar», remarcó el exjugador del Real Madrid Castilla, entre otros equipos.