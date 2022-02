«Los corredores son profesionales a edades más tempranas ahora»

Protagonista de hazañas que perdurarán para siempre en la memoria de los amantes del deporte en España, en general, y del ciclismo en particular. Integrante de una época dorada, con nombres que escribieron las páginas más brillantes de un deporte que cautivó por su dureza y su constante superación en los kilómetros y kilómetros en la carretera.

El exciclista profesional Abraham Olano (Anoeta, Guipúzcoa, 22 de enero de 1970), uno de los grandes del pelotón español a finales de los 90 y hasta 2002, participará en la quinta edición de la EPIC Gran Canaria Riu Hotels & Resorts, que arrancará mañana y se prolongará hasta el domingo, con una primera etapa de 115 kilómetros y dos tramos cronometrados y una segunda de 75 kilómetros y una cronoescalada.

«Afronto la EPIC Gran Canaria con ganas de ir a pedalear con los canarios y con la gente que vaya a estar con nosotros. Estoy con la ilusión de pasar estos buenos días de ciclismo», expone a este periódico.

La cicloturista más popular de Gran Canaria partirá desde el Mirador de las Dunas de Maspalomas en las instalaciones del RIU Palace Maspalomas, recorriendo puntos emblemáticos como las Dunas de Maspalomas Arteara, Fataga, Tirajana y El Pajar hasta Pasito Blanco. Luego, el primer tramo cronometrado comienza en Aqualand camino a Ayagaures, con meta en la cima Pedro González, mientras que el segundo saldrá de Pasito Blanco en su subida a Ayacata, pasando por El Pajar, Cercados de Espino, Soria, Barranquillo Andrés, la presa de Las Niñas y Ayacata.

«He estado, pero cuando estuvimos haciendo los Critérium hace muchos años. Conozco algunas subidas porque hicimos algo de turismo, pero no lo conozco», admite.

La segunda de las etapas partirá del hotel RIU Palace Maspalomas hacia el Mirador, con paso por Fataga hasta Tirajana. Tras el tramo cronometrado, los ciclistas harán el descenso de regreso por Santa Lucía, La Era, Vecindario, Doctoral y Bahía Feliz por la GC-65 y la GC-500.

Cuestionado por la respuesta que dan a este tipo de iniciativas, relativizando el enfoque, Olano señaló que «tiene unas características completamente diferentes a cuando éramos profesionales. El propósito es hacer un bonito ambiente y pasarlo lo mejor posible con gente con la que hemos estado pedaleando a la orilla de la carretera. Ahora poder pedalear con ellos es una satisfacción, con tiempo para charlar mientras estemos sobre la bicicleta».

Olano llegó al profesionalismo en 1992 con el equipo CHCS, ese mismo año corrió con el Lotus Festina, y al año siguiente pasó a formar parte del conjunto asturiano CLAS-Cajastur.

Su ambición era seguir avanzando y en 1994 fichó con el equipo Mapei, donde logró sus mejores éxitos mundiales, venció en el Campeonato de Ruta en la localidad de Boyacá en Colombia en 1995, y fue en esta misma localidad colombiana donde logró la medalla de plata ese mismo año. Tres años más tarde, en 1998, volvió a ser campeón del Mundo en la contrarreloj en la ciudad de Valkenburg en los Países Bajos, y vencedor de la Vuelta a España. Casi nada.

Asimismo, puede presumir de haber ganado una etapa del Tour de Francia y seis etapas de La Vuelta. En el Giro de Italia, subió al podio en dos ocasiones, en 1996 y 2000. Además, en 1998 fue medalla de plata en las Olimpiadas en Atlanta.

Tras tantos años como profesionales y otros lejos del día a día ya de esta disciplina, Olano se mantiene en la carretera porque «primero es lo que nos gusta y segundo porque es lo podemos hacer con años encima, no es como el atletismo que es más duro de todo, la bicicleta te da la posibilidad de poder andar cuando te da la gana y recuperar de un día para otro para poder seguir disfrutando de la bicicleta».

Sus piernas prosiguen acumulando kilómetros, si bien reconoce que no de la misma manera. « Antes salíamos a entrenar y ahora salimos a andar en bici. El objetivo es disfrutar ahora. Ha cambiado bastante, antes te hacías tus series, mirabas mucho más tu alimentación y ahora lo llevas de otra manera».

Historia del ciclismo español, con muchas batallas en el recuerdo y títulos para tomar el cielo. Muchas vivencias e instantes eternos, pero Olano asegura que «más allá de lo conseguido, me quedo con las amistades y los amigos que he hecho en el camino. Me ha permitido tener esa vinculación con ellos y mantener el contacto. Siempre que podemos nos vemos, y eso es motivo de ilusión en estos momentos. El hecho de reencontrarte con gente de otros países como Cipollini o Chiappucci, que muchas veces no los ves, es una satisfacción estar con ellos en eventos así».

Abraham Olano analiza los cambios sufridos por el deporte que tantas alegrías le dio con el paso del tiempo, resaltando que « ha cambiado todo. El profesionalismo en el ciclismo empieza en categorías más inferiores de lo que era en nuestra época, la alimentación, la preparación... Ha variado, ahora los corredores llegan a edades más tempranas a nivel de profesional».

«Hay que ver el tiempo que duran y, sobre todo, disfrutar de la satisfacción de verlos a ellos pedalear. Ahora nos toca disfrutar de los que vienen detrás», dice.