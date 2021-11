Consejos magistrales de la familia Mujica

El nombre Juan Mujica ya es mítico en la lucha canaria, pues viene una familia muy ligada al vernáculo deporte desde finales del siglo XIX. Juan Mujica fue el fundador del Adargoma junto a Buenaventura Benítez, Maestro Ventura, en 1945, y se la ha considerado uno de los mejores entrenadores de la historia, a pesar de no haber sido luchador. Desde muy niño, su padre lo tenía todo el día en los terreros y sus amigos eran todos luchadores, por lo que respiraba lucha por todos los poros. Fue tan respetado, que muchos bregadores y venían de diferentes lugares a pedirle consejo. Durante muchos años rigió los destinos del club, aunque se alternaba cada cuatro años en la presidencia con Maestro Ventura.

Por su parte, su hijo, Juan Mujica Tejera, fue luchador del Adargoma en tres etapas diferentes, con un intermedio en el Vencedor, además de ayudar en las labores de mandador y presidente del club. En los últimos años como bregador, alternó las tres facetas. Su paso por la lucha lo completó con un tiempo en el arbitraje. «Como luchador llegué a puntal B, aunque un año fui puntal A», comentaba a Canarias7.

Hace unas semanas, enviaba una carta a la Federación Canaria de lucha advirtiendo de los graves problemas que, a su juicio, tiene la lucha canaria y que puede llevar a su desaparición si no se le buscan soluciones. En su casa de Santa Brígida comenta el contenido de su misiva, que solo tiene la intención de evitar que la lucha canaria muera.

«La gran carencia de un ente que se dedique a formar técnicamente a los entrenadores y a los árbitros es un problema grave. Se ha hecho unos cursos en los que ha participado la Universidad de Las Palmas y han sido impartidos por gente, que, en algún momento, ha estado vinculada al mundo de la lucha canaria e, incluso, algunos han sido luchadores. Se han enseñado unas pautas físicas de entrenamiento, pero no unas pautas técnicas de lucha. Solo se han visto las diferentes técnicas que existe, pero no como llegar a dominar cada una de ellas», pondera

Cree que es vital solucionar este problema: «La lucha ha experimentado un cambio a peor, con un gran problema de desconocimiento general, que está llevando al público nuevo a tener una falta de conocimiento de la lucha canaria».

Y la solución la tiene muy clara. «Sería necesario una formación técnica de entrenadores y monitores, así como de árbitros. Eso es si queremos llenar de público los terreros».

Los bregadores tampoco se libran. «Los luchadores actuales, casi todos, cobran por luchar, sirvan o no para la lucha, sin contraer responsabilidades, sin compromiso. Yo entiendo que cuando un luchador esta incentivado económicamente está haciendo un trabajo y ese trabajo ha de hacerlo de la mejor manera y con conocimiento de la lucha, dominando un mínimo de dos o tres técnicas al menos».

No entiende cómo se permite que les quiten a jóvenes de un club que los han trabajado. «Los clubes, apenas sobresale un juvenil de cualquier otro equipo, lo tocan para que se vaya al suyo. Existe una condición para ello regulada por la federación, pero es insuficiente. Si das con un chico inteligente y dice que no, porque comprende que está todavía en fase de aprendizaje, el club interesado va a hablar con su familia para que lo convenzan de que va a cobrar un dinero. Quizás la alternativa sería multar al equipo que quiere llevarse a un luchador juvenil, no solo pagando los derechos de aprendizaje que es lo que se hace ahora mismo, sino una multa por intentar sacar a un juvenil de su equipo».

«La pregunta es: si este equipo necesita un luchador ¿Por qué no contrata un entrenador capacitado para enseñar lucha canaria? De esta forma podría sacar su propio equipo de luchadores de futuro. Los clubes que aparecen y desaparecen son precisamente los que no se dedican a la cantera. Siempre en los pueblos, y en los barrios de la capital se puede llegar a un acuerdo con el municipio, para empezar a ir a los colegios a formar niños para la lucha. Solo es necesario invertir en un monitor, que, durante el curso escolar, enseñe a los niños la base de la lucha y de ahí saldrá en el futuro un equipo», añade.

El enseñar técnicas y dominarlas es una obsesión. «He podido constatar que muchos confunden entrenador con la figura del mandador. He asistido a entrenamientos de equipos y los entrenadores que he visto no corrigen posiciones a luchadores ni proporciona las técnicas y posiciones apropiadas con arreglo a la constitución del luchador».

Lo que ocurre con los zurdos tampoco se le escapa. «Es un tema delicado porque en la lucha siempre hubo zurdos. Seguramente el 90% de estos luchadores se cambian para soltar al contrario para poderlo tumbarlo suelto. Es necesario que si un luchador se cambia a lo zurdo, permita el agarre en la otra bocamanga del pantalón para que el otro luchador se pueda equiparar a él. Estamos viendo como el zurdo, si el otro bregador consigue agarrar la bocamanga correspondiente, se vuelve para la derecha para conseguir soltarse de nuevo y cambiarse otra vez. Este tema ha de regularse y seguramente de esta forma, aparecerán luchadores que estén dispuestos a aprender a luchar, al menos tres técnicas diferentes».

Como el sumo japonés

Pronostica que se lleva el camino de la lucha japonesa y no sin razón. «Ahora mismo, tal y como veo la lucha parece al sumo japonés. Dentro de poco valdrán también los cachetones ya que el sumo de siempre ha sido de agarre y hoy en día los luchadores modernos ya no lo hacen, solo empujan al contrario para sacarlo del círculo».

Los mejores hombres de cada equipo también pasan por el análisis de Juan Mujica Tejera. «Muchos puntales tienen miedo de caer y hacen que opten por separarse. He visto algunos que podrían dar más de sí. Un buen entrenador tiene que darle a luchador las luchas precisas para vencer al contrario y al igual que cualquier deporte, preparar a su puntal, para tirar a todos los luchadores que tenga el otro equipo y que pueda hacerle frente a su mejor hombre. Para ello ha de infundirle confianza en sus posibilidades».

Lo de las separadas ya está siendo un clásico: «Hoy en día solo se exige que se separe dejando otro luchador detrás. Yo, como luchador, perdí luchadas por ir a ganar, yo creo que cualquier deportista lo que quiere es ganar y no perder y para no perder siempre hay que ir a ganar y en el riesgo del ganar está el perder. Si hoy no pudiste, en otra ocasión lo puedes conseguir».

La motivación a los luchadores de base que destaquen no se puede olvidar. «He entrenado a equipos senior algunos años, no he pasado por otras categorías, solo he exigido que cuando un luchador juvenil o cadete valga, pase a entrenar con los grandes. Pienso que un juvenil o cadete debe sentirse orgulloso de que el entrenador del senior se fije en ellos. He hecho lo que vi hacer a mi padre, según los entendidos, el hombre que más sabía de lucha canaria técnicamente y el que más campeones ha preparado».

Un reciclaje obligatorio

Los colegiados no se escapan de su reflexión. «Todos sabemos que los árbitros cobran por cada luchada. Si cobran, tienen que hacer un buen trabajo. Reciben una remuneración por dos horas de trabajo y todo ello sin estar muchos preparados en las normas, ni en los estados físicos, ni en los conocimientos de lucha, ya que ni siquiera han sido luchadores la mayoría de ellos. Si lo han sido, no han destacado por tener, al menos, de unos conocimientos acordes a su deporte. Han de reciclarse».

Y pone en entredicho la falta de unificación a la hora de dirigir un encuentro. «Los árbitros constantemente no guardan un criterio a la hora de la toma de decisiones. Lo que para unos son correctos, para otro no lo son. No hay igualdad de criterios, aparte del desconocimiento físico que tienen del cuerpo humano. Una cabeza mal puesta no la distingue de otra peor puesta. Muchos luchadores meten la cabeza y la ponen de lado haciendo lo mismo que si estuviera de frente y eso conlleva a pensar a un luchador que puede infringir el reglamento sin que el árbitro no lo note. Algunos no saben distinguir un amago de lucha de una lucha».

Las famosas eliminaciones

Otro de los problemas graves son las eliminaciones por amonestaciones. «Algo está fallando en la lucha cuando existe muchas separadas en las luchadas, teniendo en cuenta que antes las agarradas eran de tres minutos, y hoy son de un minuto y medio, los luchadores consideran que han cumplido con eliminarse con otro luchador. Cuando en alguna ocasión un bregador me ha dicho que ha cumplido he eliminado al otro, le pregunto ¿Eliminado por amonestaciones? y me contesta no, los dos quedamos eliminados. Mi respuesta es que usted no ha conseguido ningún punto para nuestro club, usted ha conseguido uno para su club y otro para el contrario. Esa mentalidad es nefasta para la lucha ya que muchos han aumentado de peso precisamente para poder eliminarse con su contrincante, esto conduce a que ya ni se moleste en aprender a luchar».

Pide, además, un cambio de reglamento para favorecer el espectáculo actual en el caso de las eliminaciones de los luchadores cuando no se pueden tumbar. «Se han olvidado de que no hay que tener peso. Si dominas la técnica de lucha, cualquiera puede llevar a la arena un peso pesado de 160 kilos, solo con el peso del luchador más pesado. Lo que ocurre, y vuelvo a repetir, no estamos enseñando a los luchadores técnicas de lucha. Solo se les está preparando para que no lo puedan tumbar. Antes, si un luchador se separaba con otro, tenía que seguir luchando si estaba en silla con otro luchador. Era raro que un luchador en el mismo día se separara más de dos veces, No obstante, se creó unas competiciones en la que si un luchador se separaba dos veces, quedaba eliminado y se subía un punto al marcador. También hubo otra modalidad en las que, si tumbaba a tres luchadores, se quedaba en pie y de esa forma el equipo que tenía solamente un puntal podía perder, ya que el puntal podía tirar sus tres luchadores y quedar en pie, pero el equipo que ganaba era el que tenía mejor media. Lo que no es normal, es que un luchador elimine al otro sin haber hecho nada por ir a tumbar, al contrario, que es lo que actualmente estamos viendo en la lucha, premiar por no luchar».

Mujica sigue poniendo el dedo en la llaga diciendo lo que muchos piensan y no se atreven a decirlo. «En todos los deportes de competición los deportistas siempre van a ganar, que para competir está el deporte de todas clases y la lucha canaria no es diferente a otros deportes, como ya comenté con anterioridad, es un deporte de equipo que a su vez es individual y en ningún deporte, excepto la lucha canaria, se suman puntos por hacer nulo, en todos los deportes cuando es nulo no hay ganador, por lo que no se puntúa».

Finalizaba la carta sobre la desaparición de la lucha al mundo exterior. «Se han abandonado los campeonatos de luchas celta. Esto hay que recuperarlo. Ahí tenemos luchadores leoneses, franceses, escoceses, islandeses, suizos e incluso japoneses con su lucha sumo, que guarda mucha similitud en las técnicas con nuestra lucha. Sería interesante para promocionar la lucha canaria por Europa. Ahora solo tenemos los campeonatos con los luchadores de sirum».