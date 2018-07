Con la solidez como seña y bandera

Primeros pasos de la UD de Manolo Jiménez. Orden, rigor táctico y las bandas bien abiertas. Laterales de largo recorrido y poderío en la sala de máquinas. Pocas tesis se pueden sacar del encuentro de ayer, el combinado del sur lo hizo lo mejor que pudo e, incluso, aguantó un asalto sin encajar goles. Pero, más allá del resultado y del escaso nivel de dificultad, el estreno del preparador andaluz dejó pinceladas. Ya empieza a notarse su mano de obra. Sorprendió la libertad de Sergio Araujo sobre el tapete. El argentino, de vuelta tras triunfar en Grecia, se movió por todas las zonas del campo. De nueve, de mediapunta, en banda izquierda, en la derecha e, incluso, bajaba a recibir en la zona meridional del campo. El Chino fue un verso libre. Fue el héroe del último ascenso a Primera y este año no quiere ser menos. No había jugada en la que no tocase el esférico. No le temblaban las piernas en los choques. Es el líder del equipo.

De resto, intensidad, oficio y toque, mucho toque. Ya lo venía exigiendo el técnico sevillano durante esta semana en el sur. «La pelota no se rifa, si no se puede, se toca hacia atrás», repetía una y otra vez. Ayer, con Cala ejerciendo de ancla y Fabio de brújula, Las Palmas dejó pequeños detalles de lo que puede ser este curso. Jiménez, de momento, mostró sus cartas. 4-4-2 sobre el guion, pero con mucha movilidad. El ex del Getafe se peleó con medio pueblo. No entiende de amistosos el zaguero andaluz. Con tan solo unos entrenamientos en su haber, se plantó en el once inicial, y lo hizo como mediocentro. El árbitro tuvo que llamarle varias veces la atención por exceso de coraje. Eso que tanto echó en falta la Unión Deportiva la campaña pasada. Una batalla continua. Cala vino a competir y ya lo ha dejado claro.