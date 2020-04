«Con dinero y sin dinero, la cantera es nuestra apuesta»

— ¿Cómo respira y trabaja el máximo responsable de la cantera de la UD en estos tiempos de parón competitivo, excepcionalidad y confinamiento domiciliario obligado?

— Sigo, con la normalidad que se puede tener, al frente del equipo de trabajo que tenemos en filiales. Entre Roberto Arocha, Suso Hernández y yo, además de conversaciones diarias e informativas, controlamos los entrenamientos telemáticos que continúan desarrollando nuestro filial, el equipo de Tercera, Las Palmas C, y el División de Honor juvenil. Hay que estar preparados para cuando vuelvan los partidos una vez que las autoridades así lo decidan.

— ¿Qué escenario maneja en lo que respecta a la vuelta de los partidos? ¿Lo ve factible?

— Por la información que hay, sé que se están barajando varios escenarios. Que si se da la temporada por terminada con la clasificación actual, con la de la primera vuelta o si se agotan todas las vías. Ahora estamos tratando de agotar la última, de ahí la espera. Pero, sinceramente, no veo factible que se pueda reanudar el calendario más allá del fútbol profesional. En Primera y en Segunda División se disponen de unos medios y unas condiciones que, aunque sea a puerta cerrada, sí podrían planteárselo. Vuelos chárter con posibilidad de aislamiento total en los desplazamientos... Pero, por poner un ejemplo que nos compete: ¿podría el Langreo venir a enfrentarse con nuestro filial en un chárter? E igual en Tercera División. ¿Qué garantías tendrían los equipos para viajar sin correr riesgos de contagio en los aeropuertos? No veo esa capacidad económica y logística, sinceramente. Y como esto no será un cambio total de un día para otro, y el tiempo corre, ya vamos para mitad de abril, mi visión no es muy optimista. Ahora bien, nosotros estaremos a la orden de lo que tengamos que hacer y, repito, preparados para cualquier escenario.

— ¿Hasta qué punto condiciona este suspense su planificación?

— Afecta en todos los aspectos. Jugadores a los que hacíamos un seguimiento y a los que acudíamos a ver a los diferentes campos, también lo que decía antes, desconocer el escenario competitivo de la próxima campaña a unas alturas de curso en las que siempre todo estaba muy definido... Todo es atípico, pero no solo para nosotros. Te altera una dinámica, una planificación. ¿Quién esperaba esto? Eso sí, lo afrontamos de la mejor manera. No paramos de motivar y dar ánimos a nuestros técnicos y jugadores. Hay que tener claro que, después de esto, también saldrá el sol. No sé el tiempo de más que vamos a necesitar, pero saldremos. Y no te puedes quedar cruzado de brazos. Pese a que las limitaciones en estos momentos sean enormes, cada día hay que continuar luchando.

— Miguel Ángel Ramírez defendió el proyecto de cantera cuando el club estaba en Primera y tenía la caja llena. ¿Le tranquiliza esa apuesta desde la convicción en tiempos de ERTEs, recortes económicos y con una recesión inmediata sin precedentes?

— Con dinero o sin dinero, la UD lleva quince años apostando por su cantera, por sus jugadores. Y nuestro presidente jamás dejó, y ahora sigue igual, de alentarnos para que trabajáramos en esa dirección y creo que los frutos han sido importantísimos. Pero no nos quedamos ahí. Seguimos. La entidad tiene creada una infraestructura sólida y consolidada y cuya razón de ser es la de seguir formando y promocionando a valores de la tierra. Es la mejor inversión, el mejor camino para crecer aunque, como es obvio, se avecinen tiempos duros.

— Con la Ciudad Deportiva de Barranco Seco convertida en una realidad, el aval de futuro de la cantera no puede ser mayor...

— Estamos muy orgullosos y satisfechos de que los enormes esfuerzos realizados por el club hayan culminado en una instalación que es una maravilla y que le da a la UD el salto a la modernidad que tanto necesitaba. ¿Un aval de futuro? Indudablemente. Pero tampoco hay que olvidar que en tiempos en los que no teníamos campos, en años de máxima dificultad para que nuestros jugadores de las categorías inferiores pudiesen entrenar con unas mínimas condiciones, mantuvimos la fe y el ímpetu por sacar adelante el proyecto de cantera. Lo que hay ahora en Barranco Seco nos abre un mundo de posibilidades enorme.