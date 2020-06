¿Cómo le afecta a un deportista jugar sin el chute de la afición?

En esta nueva realidad solo se mantienen los rivales y el equipo técnico. Estos pueden no ser estímulos suficientes por el peso que tiene la afición en los partidos.

Ésta es la situación que vivirán los jugadores profesionales de fútbol y otros deportistas al tener que jugar, de momento, a puerta cerrada. ¿La causa? La epidemia presente, la Covid-19, un inesperado rival al que se va haciendo frente, pero no sin muchos sacrificios.

Miedo al contagio

El hecho de sentir miedo afecta a su concentración y a su rendimiento, si no están centrados en lo que deben hacer. Y también si evitan el contacto en un deporte que por naturaleza lo es.

Este miedo no es solo por sí mismos, sino por sus familiares y amigos. Es un miedo mayor si tienen personas de riesgo en su entorno a los cuales sienten la necesidad de proteger. Todo esto también les puede crear angustia, culpabilidad y ansiedad.

En los partidos lo primero que sienten, en muchos casos, es el miedo a contagiarse. Se ponen en contacto con más personas de las cuales en verdad no saben qué protocolos han seguido ni con quién han tenido contacto.

Menos motivación

Competir a puerta cerrada puede suponer una disminución de su motivación, su motor. Ya no tienen el feedback inmediato y constante de la afición ni a nivel auditivo ni visual.

Asimismo, no hay un sentido más allá de jugar, la motivación extrínseca (la que viene de fuera, de los otros). Ahora el foco está en la intrínseca (la que viene de dentro, el superarse).

En los jugadores que tienen más tendencia a una motivación intrínseca su rendimiento no se verá afectado o no tanto. Pero echan en falta ese plus de la afición (motivación extrínseca).

No obstante, hay jugadores que solo sacan su máximo rendimiento con el público (motivación extrínseca). Si no es así, sienten menos motivación, supone menos energía y más desconcentración.