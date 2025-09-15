Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Así ha sido la rueda de prensa de Javier Guillén, director de La Vuelta
Matthew Riccitello, en el podio de la Bola del Mundo, en la 20ª etapa de la Vuelta. REUTERS

Quién es Matthew Riccitello, el corredor del equipo Israel que se ha llevado el maillot al mejor joven

El estadounidese heredó de su padre la pasión por la bicicleta

Bruno Vergara

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:45

La ceremonia oficial de La Vuelta quedó suspendida por las protestas propalestinas. En su lugar, de forma casi clandestina, se improvisó una entrega de ... premios con un podio hecho con neveras. Sobre ellas estuvieron Jonas Vingegaard, Joao Almeida y Thomas Pidcock, los tres mejores de la ronda en la clasificación. Pero también subió Matthew Riccitello, ganador del maillot al mejor joven. Un corredor que milita en las filas del Israel Premier Tech, cuya presencia en la carrera ha motivado las manifestaciones en contra del Gobierno de Netanyahu.

Este contenido es exclusivo para registrados

