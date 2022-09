Volver al inicio Km 11 No prospera este primer ataque y el pelotón vuelve a transitar unido a unos diez kilómetros para que arranque la ascensión al Puerto del Piélago. Km 8 En el grupo de los ciclistas que marchan por delante se encuentran corredores como Chris Harper, Matteo Fabro, Vincenzo Nibali, Jesús Herrada o Fred Wright. Km 7 Se están produciendo varios ataques ya y hay un grupo de más de diez ciclistas que ha conseguido tomar unos metros de ventaja. Km 6 No habrá que esperar mucho para ver la primera de las dos ascensiones al Puerto del Piélago. Se trata de una cima de segunda categoría, con 9 kilómetros de ascensión con un desnivel medio del 5,9%. Se corona en primera instancia en el kilómetro 30 de la etapa. Km 4 Además de las dos subidas al Puerto del Piélago, está previsto en la etapa de hoy el paso por el Sprint Intermedio, ubicado en Hinojosa de San Vicente, en el kilómetro 81. Km 3 DATO. Se han registrado un total de 49 abandonos en la actual edición de la Vuelta a España, la cifra más alta desde 2013 (59). Km 1 COMIENZA LA 19ª ETAPA DE LA VUELTA A ESPAÑA !!! Han tomado la salida 134 ciclistas y no tenemos constancia de nuevos abandonos. Km 0 En lo que a la clasificación de la montaña se refiere, Richard Carapaz estrena hoy el maillot de lunares que le acredita como líder después del abandono de Jay Vine debido a una caída en la etapa de ayer. El ecuatoriano cuenta con 45 puntos, 20 más que Enric Mas. Km 0 En cuanto al resto de clasificaciones, Mads Pedersen tiene totalmente sentenciada el ranking de la regularidad, con 200 puntos de ventaja sobre Fred Wright, el segundo clasificado. Km 0 No se prevé que en la etapa de hoy haya importantes movimientos en la clasificación general, pero se subirá en dos ocasiones el Puerto del Piélago, de segunda categoría, y el terreno es de todo menos llano, por lo que se podrían producir ataques y es probable que incluso triunfe hoy una escapada, por lo que se prevé mucha batalla desde el inicio. Km 0 De este modo, a falta de solo tres etapas para la conclusión de LaVuelta 2022, Evenepoel cuenta con 2' 07'' con respecto a Enric Mas y 5' 14'' sobre Juan Ayuso. Km 0 A falta de la decisiva etapa de mañana en la sierra de Madrid, Remco Evenepoel salvó ayer la jornada e incluso amplió ligeramente la renta que mantiene al frente de la clasificación general con respecto a Enric Mas, su inmediato perseguidor. Km 0 Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la 19ª etapa de la Vuelta a España con recorrido de 138,3 kilómetros con inicio y final en Talavera de la Reina. ¿Preparados? Comenzamos...