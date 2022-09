Volver al inicio Km 31 Ahora prueba suerte el australiano Rohan Dennis superado ya el kilómetro 30. Km 27 Robert Stannard ha atacado en solitario pero tampoco consigue marcharse. Km 25 Sigue sin haber fuga tras los primeros 25 kilómetros de la etapa pero continúan los ataques. Km 18 Ahora son tres corredores los que intentan montar la escapada del día, James Shaw (EF Education-EasyPost) y Clément Russo (Team Arkéa-Samsic), ya en el kilómetro 18. Km 12 Ryan Mullen también se intenta marchar y consigue 10 segundos sobre el pelotón que le da caza casi de inmediato. Km 10 Se siguen sucediendo los ataques pero de momento ninguno consigue cuajar. Km 7 Thomas De Gendt ha sido el primero en lanzar el ataque pero el pelotón responde de inmediato. Km 5 Tampoco han salido hoy Filippo Conca ni Bryan Coquard, este último era otro de los favoritos para ganar la etapa de ayer junto con Pedersen y Ackermann. Km 3 La noticia del día es el abandono de Primoz Roglic que no ha podido tomar la salida en el día de hoy por la caida que sufrió ayer en el sprint final. Se allana, por tanto, el camino de Remco Evenepoel. Km 2 COMIENZA LA ETAPA. Han tomado la salida en el día de hoy 139 corredores. Km 0 Se ha dado ya la salida neutralizada. Km 0 Una etapa rompepiernas en tierras extremeñas marcada por el calor que no es a priori propicia para abrir grandes diferencias entre los favoritos aunque no dará opciones a un sprint. Km 0 Hoy Evenepoel defenderá un día más el maillot rojo en la séptima llegada en alto de esta edición, en un puerto de 2ª categoría, el Monasterio de Tentudía. Km 0 La victoria final el martes fue para uno de los grandes favoritos en la llegada al sprint, el líder de la regularidad Mads Pedersen, que se convirtió en el tercer ciclista en ganar dos etapas en esta edición tras Sam Bennet y Richard Carapaz. Km 0 No hubo grandes consecuencias en la general a pesar de ello, tan solo que Roglic consiguió recortar otros ocho segundos a Evenepoel que ahora le saca un minuto y 26 segundos a falta de cinco etapas contando la de hoy. Km 0 El día de ayer nos dejó un final caótico, con el pinchazo de Remco Evenepoel a tres kilómetros de meta cuando Roglic había roto el pelotón y la posterior caía del esloveno en el sprint final que le dejó sangrando por la rodilla. Km 0 Buenas tardes y bienvenidos a esta 17ª etapa de La Vuelta 2022, un recorrido de 162.3 kilómetros entre Aracena y el Monasterio de Tentudía.