Volver al inicio Km 10 La carretera pica constantemente hacia arriba. En breves instantes, los ciclistas acometerán la ascensión a la Côte de Thizy-les-Bourgs, el primero de los cinco puertos puntuables en la etapa de hoy. Km 7 Mucha pelea por entrar y formar parte de la escapada del día. Muchos equipos presionan a sus ciclistas para tener representación en una fuga que, a poco que sea consistente, tendrá muchas posibildades de llegar en solitario hasta la recta de meta en Belleville-en-Beaujolais. Km 4 A Mads Pedersen se le pueden unir varios ciclistas más, entre ellos Mathieu van der Poel, aunque se siguen sucediendo los movimientos constantes en la zona delantera del pelotón. Km 2 ATACA MADS PEDERSEN !!! Nada más comenzar, aunque ha arrancado él solo y si no le suman más corredores, este movimiento no tiene demasiados visos de prosperar. Km 1 La salida oficial se ha retrasado unos instantes debido a un pinchazo sufrido por Michael Gogl. Km 1 COMIENZA LA 12ª ETAPA DEL TOUR DE FRANCIA !!! Km 0 Tenemos constancia de un nuevo abandono. Fabio Jakobsen no tomará la salida y es la primera vez que abandona en una de las cuatro 'Grandes Vueltas' en las que ha participado. Km 0 Por su parte, con su victoria en la etapa de ayer, Jasper Philipsen dejó prácticamente sentenciada la clasificación de la regularidad. El belga ha sumado 323 puntos hasta el momento, 145 más que Bryan Coquard, el siguiente ciclista en el ranking. Km 0 Neilson Powless es el líder de la clasificación de la montaña con 46 puntos, 18 más que Felix Gall y 20 más que Tobias Johannessen. Km 0 Jonas Vingegaard parte un día más con el maillot amarillo que le acredita como líder de la clasificación general. El ciclista danés cuenta con 17 segundos de ventaja con respecto a Tadej Pogacar y 2' 40'' sobre Jai Hindley. Carlos Rodríguez y Peio Bilbao ocupan, por su parte, el cuarto y quinto puesto de la clasificación general. Km 0 Se subirán un total de cinco puertos puntuables, tres de tercera categoría, y otro dos, los dos últimos, de segunda. Por tanto, se trata de una etapa con un recorrido duro y exigente, quizás no para que se 'muevan' los principales candidatos a la victoria final en París, pero lo suficientemente atractiva para ver ataques y las diferentes estrategias que seguirán aquellos equipos que aún no han logrado estrenarse este año en la Grande Bouclé. Km 0 Tras la victoria ayer al sprint de Jasper Philipsen, la tercera en la persente edición del Tour de Francia, hoy los ciclistas tendrán que afrontar de nuevo un recorrido de media montaña, un sube y baja continuo aopto especialmente para emboscadas y en el que es probable que pueda triunfar una espada. Km 0 Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la 12ª etapa del Tour de Francia, con recorrido de 168 kilómetros entre Roanne y Belleville-en-Beaujolais. ¿Preparados? Comenzamos...