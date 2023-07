Volver al inicio Km 83 Diez kilómetros para el paso por el sprint de Notre-Dame des Cyclistes, ya menos de 100 para la meta. Km 79 Mañana llega la montaña al Tour con una etapa que sale de Pau y termina en Laruns, con subida al Col de Soudet, de categoría especial, y Col de Marie Blanque, de primera, como puertos más destacados. Km 77 Neilson Powless se ha hecho fuerte en la clasificación de la montaña, ayer atacó pronto junto con Pichon para montar la fuga y sumar los puntos en los puertos que tenía la etapa. El estadounidense ha coronado en primera posición nueve de los últimos 11 puertos de este Tour, los otros dos han sido para Pogacar. Km 73 El grupo muy cerca de pasar por Villeneuve de Marsan, recordemos que el sprint intermedio de la etapa está situado en el kilómetro 93.6, restan apenas 20 para pasar por él. Km 70 Dries Devenyns es el más veterano en este Tour de Francia 2023, al que ha llegado con 39 años y 344 días. En la pasada edicióbn lo era Gilbert que compitió con 39 años y 361 días. Km 63 Otro hombre a seguir hoy es Phil Bauhaus que ayer dio la sorpresa y cruzó la meta en segunda posición. Km 58 La velocidad media de carrera es de 37.1 km/h cuando se han completado ya más de 50 kilómetros. Km 51 También en el punto de mira en el día de hoy Mark Cavendish que está buscando establecer un récord, actualmente está empatado con Eddy Merckx como los ciclistas con más triunos de etapa en la historia del Tour con 34. Km 46 Jasper Philipsen fue el ganador de la etapa de ayer y hoy es uno de los candidatos a la victoria, en la pasada edición ya se impuso en dos etapas. Km 42 Más de 40 kilómetros recorridos y no ha ningún intento de fuga, el pelotón sigue rodando tranquilo. Km 34 Soudal Quick-Step ahora al frente del pelotón, hoy tratará de buscar el triunfo de etapa para Fabio Jakobsen. Dos etapas ganó el equipo en el Tour de Francia 2022, una del propio Jakobsen y la crono de la primera etapa que se llevó Yves Lampaert. Km 31 150 kilómetros para la meta, hoy el mejor horario de llegada previsto por la Organización son las 17:12 y el peor las 17:34. Km 23 El grupo pasa por Mugron, población situada en la región de Aquitania. Km 18 Se produce el primer movimiento, lo intenta Michael Gogl pero no consigue prosperar, el pelotón sigue agrupado. Km 15 Hoy solo hay en juego un punto para la clasificación de la montaña, por lo que Powless mantendrá su maillot otro día más. Km 12 El primer día de este Tour de Francia 2023 nos dejaba la caída de Enric Mas y de Richard Carapaz, que tuvieron que abandonar. Pero desde entonces no se ha producido ningún abandono más, siguen en carrera 174 corredores. Km 7 Los corredores charlan en el pelotón, no se ha producido ningún ataque por el momento. Km 2 Los ciclistas han tomado ya la salida de Dax, de momento todo en calma en estos primeros kilómetros. Km 0 No hubo ningún cambio al frente de las clasificaciones en el día de ayer. Adam Yates saldrá con el maillot amarillo, Víctor Lafay con el verde, Neilson Powless con el de lunares y Tadej Pogacar con el blanco. Km 0 Se ha dado ya la salida neutralizada y en unos minutos arrancará esta cuarta etapa. Km 0 Otro día propicio para que los Philipsen, Van Aert, Ewan o Jakobsen busquen la victoria de etapa. Km 0 El sprint intermedio esta situado a 8 kilómetros de meta y la llegada será en el autódromo Paul Armagnac de Nogaro. Dicha meta estará situada al final de una recta de 800 metros. Km 0 Hoy el perfil es llano, el más llano en lo que llevamos de edición, con solo un puerto puntuable de cuarta categoría en el kilómetro 154. Km 0 En el día de ayer el Tour abandonó definitivamente tierras vascas para adentrarse en Francia, en una etapa con final en Bayona que se llevó Philipsen en el sprint. Km 0 Buenos días y bienvenidos a esta cuarta etapa del Tour de Francia 2023, un recorrido de 181 kilómetros entre Dax y Nogaro.