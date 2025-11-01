Chaib Lachgar y Johanna Ardel se coronan en los 10 kilómetros de la Binter NightRun Las Palmas de Gran Canaria

Veronica Castro y Stian Eilertsen triunfan en los 5 kilómetros de la emblemática prueba nocturna que superó los 6.000 participantes

Imagen de la salida de la Binter NightRun, que cumplió su duodécima edición en la capital grancanaria.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:38

La Binter NightRun las Palmas de Gran Canaria celebró su duodécima edición con la participación de más de 6.000 corredores, reafirmando un año más su esencia solidaria, inclusiva y sostenible.

En la distancia de 10 kilómetros, Chaib Lachgar y Johanna Ardel se proclamaron campeones por segundo año consecutivo. Lachgar cruzó la meta con un tiempo de 29:38, seguido por Mohamed Massat -30:03- y Fran Cabrera -30:05-. En la categoría femenina, Ardel logró la victoria con un tiempo de 35:54, completando el podio Alba Cano -37:49- y Ana Castro -38:43-.

Durante la jornada, estuvieron presentes la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; la concejala de Deportes del Ayuntamiento capitalino; y Alberto Guanche, jefe de Patrocinios de Binter.

Quienes animaron y felicitaron tanto a los participantes como a los ganadores de cada modalidad, disfrutando también del inigualable ambiente que rodea esta cita deportiva.

Las calles de Las Palmas de Gran Canaria se tiñeron nuevamente de verde desde las 19:30 horas con el inicio de la Milla Verde Familiar, la distancia solidaria a favor de la Fundación Canarias de Cáncer de Pulmón. Un total de 600 personas participaron para apoyar a esta entidad que centra su trabajo en tres áreas principales: el impulso a la investigación, la formación, y el apoyo asistencial a pacientes y familiares.

DG Eventos

Posteriormente, se dio salida a los 2.750 corredores inscritos en la prueba de 5 kilómetros, de

los cuales el 53% eran mujeres. En esta distancia, Stian Eilertsen fue el más veloz con

un tiempo de 15:22, seguido por Aday Salas -15:23- y Oliver Baeza -15:33-. En la categoría femenina, Verónica Castro se llevó la victoria con un crono de 18:13, acompañada en el podio por Jenna Jonasson-18:25- y Raquel García –18:30-.

Ampliar DG Eventos

Ya entrada la noche, fue el turno del 10K, en el que 2.650 corredores disfrutaron de un recorrido espectacular por las principales calles de la capital.

Como es tradición, el evento contó con DJ en la salida y meta, batucadas, animación en vivo y un ambiente nocturno y festivo lleno de música, luces y energía que impulsó a los participantes durante todo el recorrido.

Sostenible, inclusiva y solidaria

La Binter NightRun Las Palmas de Gran Canaria volvió a mostrar su compromiso con la sostenibilidad, la inclusión y la solidaridad. La participación de 600 personas en la Milla Verde Familiar subrayó el respaldo popular a causas sociales, en este caso, a favor de la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón. Además, la organización ofreció la posibilidad de renunciar voluntariamente a la medalla finisher, destinando su coste a la Fundación Foresta.

Además, enmarcado en una fiesta en la que todos los corredores son importantes, la prueba volvió a destilar su vertiente incluyente y sin barreras, en la cual participaron más de 30 corredores con discapacidad, quienes tuvieron inscripción gratuita.

Conscientes de la huella ecológica, la organización implementó varias medidas sostenibles: eliminación de envases plásticos, uso de productos de kilómetro cero, un plan de limpieza coordinado con las administraciones públicas, puntos de reciclaje en las zonas de salida y meta, y transporte gratuito gracias a Guaguas Municipales para corredores y voluntarios.

El evento también contó con un amplio despliegue de seguridad y emergencias, garantizando la protección de todos los participantes. La implicación de instituciones, patrocinadores, colaboradores y servicios municipales fue clave para el éxito de la jornada.

Asimismo, agradecimiento especial a los colaboradores de la prueba: Puertos de Las Palmas, Arsenal de Las Palmas, Centro Comercial Siete Palmas, Hospital Universitario Vithas Las Palmas, Grupo Ari, Honda, Cajamar, Fonteide, Powerade, Aperitivos Snack, Base Bazar Sport, Emicela, Gofit, Volcanic Xperience y Hotel Cristina by Tigotan.

Organizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el IMD y DG Eventos, la NightRun contará en su XII edición, un año más, con Binter como patrocinador principal, además del patrocinio institucional del Cabildo de Gran Canaria, a través sus consejerías de Turismo y Deporte; así como Turismo Islas Canarias.