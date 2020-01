Zaragoza, nuevo punto de partida

Solo dos encuentros ha perdido el grupo de Porfi Fisac ante su fiel afición. Cayó ante la Penya por solo dos puntos (90-92) y, la jornada pasada, ante un notable Iberostar Tenerife por 99-111. Monbus Obradoiro (96-64), RETAbet Bilbao Basket (84-61), Barça (89-83), BAXI Manresa (86-79), Real Madrid (84-67), Montakit Fuenlabrada (75-65) y KIROLBET Baskonia (101-80) mordieron el polvo en el Pabellón Príncipe Felipe, un dato que confirma la dura misión de esta tarde para los claretianos.

Se ha ganado el grupo maño el calificativo de grande por resultados y por rendimiento de una plantilla con pasado claretiano (DJ Seeley, Nico Brussino y Fran Vásquez) y sobrada de calidad (Justiz, Barreiro, Seibutis, Radovic, Alocén, Ennis...) en manos de un Fisac que ha dado con la tecla para sacar el mejor rendimiento de un equipo que vive sus mejores momentos en la exigente Liga Endesa .

Sin duda, todo un test de madurez para un Gran Canaria irregular, capaz de brillar dos cuartos ante el Baskonia y luego borrarse, literalmente, para ser apalizado por la escuadra victoriana.

Precisamente alcanzar una regularidad sigue siendo el reto mayor para Fotis Katsikaris, el técnico griego que no termina con dar con la tecla en su primer año al frente del club grancanario para dotarlo de una categoría ida a menos, aquella que, no en tiempos muy remotos, se codeaba con los grandes y no fallaba en las citas importantes para la alegría de su fiel afición.

Con tiempo aún por delante –exactamente toda la segunda vuelta–, debe el Herbalife dar pasos hacia delante. Y hay pocos recintos, ahora mismo, en la Liga Endesa mejores que el maño para hacerlo.

Sin embargo, la semana no ha sido la más propicia para preparar el duro partido. El pívot griego Ioannis Bourousis no estará en la cita por culpa de una inflamación en el tendón de Aquiles, mientras que Stan Okoye –el mismo que brilló sobremanera el curso pasado en las filas mañas y que en la isla no está ofreciendo ni una cuarta parte– y Omar Cook –pieza fundamental en la rotación claretiana– acuden a la cita mermados por sendos golpes recibidos en las sesiones de entrenamientos.

Se queda también en la isla, este por decisión técnica, el serbio Niko Radicevic, lo que le vuelve a dar esperanzas a Fabio Santana, el base grancanario que, al igual que Okoye, visita a su exequipo.

También entran en la rotación los canteranos Khalifa Diop y Olek Balcerowski, el polaco también con problemas físicos en una muñeca. Centímetros y juventud para un Katsikaris que, de momento, los ha utilizado de manera testimonial.

Con el Playoff al título ya solamente en juego para los isleños, que perdieron en la primera vuelta por 6 puntos (73-79), el reto, aunque mayúsculo, puede ser perfecto para volver a creer en las posibilidades de un Granca a medio camino y con mucha necesidad de sumar alegrías. Para su propia supervivencia. Y para la de sus aficionados también.