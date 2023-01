El ying y el yang del Granca: de la euforia ante Valencia al batacazo contra el colista

El CB Gran Canaria da una de cal y una de arena a su afición. Después de la victoria sufrida y muy trabajada ante Valencia Basket en el Gran Canaria Arena el pasado 27 de diciembre, el elenco amarillo se vio superado por el Real Betis, colista de la categoría (88-82).

En la tarde noche del martes en Sevilla, se pudo presenciar un gran contraste entre un equipo que fue a por el partido desde el principio y otro que las vio venir. Por lo que ahora vuelven las dudas en la entidada amarilla para visitar al Real Madrid en el Wizink Center.

Lo cierto es que el equipo de Jaka Lakovic tiene trabajo por delante y en el club hay cierto desconcierto con la actitud y el juego del equipo. Se trata de una derrota que nadie esperaba. El Real Betis, que solo había ganado 2 de los 13 encuentros que había disputado, no es posible que se lleve el triunfo ante un conjunto, un bloque, un equipo llamado a estar en las posiciones altas de la tabla y claro aspirante a no solo jugar la Copa del Rey, sino además tener un buen papel en ella tras perderse las anteriores ediciones. Desde 2018 el Granca no juega esta corta, pero intensa competición.

El club debe saber gestionar esa ansiedad de querer abarcarlo todo y llegar a la Copa sin dificultades. Será una tarea complicada y exigente para el conjunto amarillo ya que les quedan tres finales ante rivales duros. En primer lugar, el cuadro de Lakovic visitará el Wizink Center para enfrentarse al Real Madrid, como partido más inmediato, este domingo a las 11.30 horas. Acto seguido y después de jugar competición europea (Eurocup) entre semana, los amarillos recibirán en el Arena al Carplus Fuenlabrada el sábado 14 a las 19.45 horas. Para visitar por último, la cancha del anfitrión de la Copa, quien tiene su puesto asegurado, el Joventut de Badalona. El emparejamiento tendrá lugar justo antes de cerrar la primera vuelta, el próximo 22 de enero a las 17.30 horas.

Tres enfrentamientos duros y exigentes para un Granca que afrontará estas tres finales con serias dudas tras su último tropiezo en Liga Endesa. Además, no dependen de ellos mismos ya que Surne Bilbao y el Valencia Basket están en la batalla y aprietan cada vez más por conseguir una plaza que de acceso a jugar la Copa. Uno de los tres quedará fuera.

Un rayo de luz en Madrid, el curso pasado se ganó

El siguiente escollo del CB Gran Canaria es el actual campeón de la Liga Endesa, el Real Madrid. Sin embargo, el curso anterior se pudo ganar en el Wizink (70-75) a un equipo que llegaba invicto en liga y habiendo ganado todo en su campo, tanto en competición continental como doméstica.

El conjunto de Chus Mateo afrontará este partido en una semana convulsa tras la derrota, también inesperada, ante el FC Barcelona (78-87). Por lo que el Granca podría saber utilizar sus bazas y aprovechar así la dinámica negativa del conjunto madridista. Duelo por todo lo alto para volar o caer. Encuentro que marcará el devenir del cuadro grancanario en las dos últimas finales. Los de Lakovic intentarán no repetir los errores cometidos en la cancha del Betis y dar la campanada para estar más cerca de la clasificación para la Copa tras cuatro años de sequía.