Xavi Rabaseda: «He demostrado mi deseo de seguir en la Isla»

— Creo que todos hubiésemos firmado, o era nuestro deseo, llegar al último partido con opciones de entrar en semifinales, jugándonos el pase en ese partido ante el Valencia. Está claro que con todos los resultados que hubo inesperados digamos, creo que el único punto negativo que se le puede achacar al equipo fue la derrota contra el Zaragoza, parecía un partido que no se nos podía escapar, pero como he dicho, la dinámica que llevábamos durante el año era esa y, cuando parecía que más fácil lo teníamos, pues más complicado nos lo poníamos nosotros mismo y teníamos un tropiezo de esas características. Así que creo que hago una buena valoración de esa fase final, supimos competir y estar al nivel que teníamos que estar cuando hizo falta y solo pequeños detalles contra el Valencia Basket en ese tercer cuarto nos llevaron a no tener opciones al final del partido. Pero creo que durante la primera mitad estuvimos compitiendo muy bien y con muchas opciones de ponérselo difícil para llegar a semifinales.

— No sé si fue culpa de tener mundialistas o no. Hay otros equipos que también los tienen y no han sufrido lo que hemos sufrido nosotros. Entonces, no sé si ese es el motivo o pueden ser otros. Al final, una vez arrancada la temporada y con varios meses de preparación o de dinámica de partidos, tampoco hemos encontrado una línea mejor a la que tuvimos al principio. Por eso, no creo que ese sea solo el motivo del mal comienzo o de no haber podido conseguir el objetivo de la primera vuelta, que era estar en la Copa del Rey. Considero que ha sido todo lo que he dicho antes, el no encontrar ese feeling, esa buena dinámica o esa regularidad de ir consiguiendo victorias, lo que te empuja a tener mas confianza, jugar mejor y partidos que, a lo mejor son feos, terminar ganándolos. Ahí hemos tenido esa losa encima que no nos ha permitido mejorar en ese aspecto.

— Ha sido una temporada complicada, hemos tenido muchos altibajos, no hemos encontrado la regularidad en ningún momento. Es cierto que hubo diferentes tramos y épocas que estuvimos mejor, pero luego también lo combinábamos con derrotas no digamos impensables, ya que puedes perder contra todo el mundo, pero sí partidos que no se te podían escapar y se te escapaban. Recuerdo el encuentro de la Penya en casa, que ellos llegaban con cero victorias y era un partido importante para nosotros, y, sin embargo, estuvimos lejos de competir. Un poco esa ha sido la línea durante el año y te quedas con un sabor de boca agridulce porque crees que lo podíamos haber hecho mucho mejor y no hemos sido capaces de encontrar esa sintonía, ese feeling o esa dinámica de jugar bien y conseguir victorias.

— El Real Madrid no accedió a las semifinales en el mismo grupo que el Herbalife Gran Canaria y el Kirolbet Baskonia se llevó el título de esta edición 2019-2020 en un final ajustado con el Fútbol Club Barcelona. ¿Qué fue lo más que le sorprendió en la lucha por el título?

— Primero que el Barcelona y el Real Madrid no han ganado, eso era una tónica las últimas temporadas y se vio que no ha ganado ninguno de los dos, y es cierto que el Real Madrid ha sido sorprendente que perdiera esos partidos durante la fase de grupos y no se metiera en semifinales. Luego parecía indicar que el Barça ganaría fácil porque llegaba en una muy buena dinámica durante todo el torneo, pero el Baskonia se lo puso muy difícil y consiguió la Liga. Conociendo un poco a Dusko (Ivanovic) sabía que el Baskonia iba a llegar muy fuerte porque es un entrenador muy exigente y exprime al máximo a sus jugadores y, además, recuperaron a gente y llegaron muy bien a esa fase final. El Unicaja también tenía posibilidades, tuvieron el partido ganado dos veces contra el Baskonia y no fueron capaces de cerrarlo. Era un equipo que antes del confinamiento llegaba con muchas bajas y parecía que le faltaba gasolina y, gracias a esos dos meses de recuperación y el fichaje de Bouteille, entre otros aspectos. No supieron aprovechar la oportunidad que tuvieron y llegaron a la última jornada sin ninguna opción. También teniéndolo muy cerca pienso que era uno de los equipos que tenían posibilidades de luchar por el título y nada más.

— Y con todas las medidas sanitarias posibles en Valencia tanto en el hotel de concentración de los diferentes equipos en liza como los pabellones de La Fuente de San Luis como en L’Alqueria del Basket...

— Sanitariamente creo que se hizo un trabajo excelente para que pudiésemos volver a jugar y pudiese haber ese final de temporada diferente y un campeón. Todo el mundo contribuyó a que eso fuera posible tanto jugadores como organización, médicos y todos los equipos que estaban allí haciendo el trabajo sucio y en la sombra que nos permitía a nosotros entrenar, viajar, jugar y demás aspectos.

— Usted comenta la falta de feeling y la irregularidad dominante en el combinado claretiano durante el curso. ¿A qué lo achaca?

— No hay una explicación, si lo supiera lo hubiésemos intentado arreglar antes. Al final, cada equipo es distinto, cada año la sintonía entre jugadores es distinta, con el entrenador también, a veces te sientes más cómplice con uno que otro o tienes mejor feeling con unos jugadores que con otros, y eso se nutre y, al final, tener buenas dinámicas también ayuda a que ese feeling, ese compañerismo o entendimiento entre compañeros sea mejor. Durante el año no encontramos esa dinámica de victorias y nos lastró a la hora de ser un mejor grupo, pues no llegar a serlo en esos momentos de la temporada. Pero, humanamente, considero que el grupo era muy bueno, hemos tenido muy buen rollo dentro del vestuario, por decirlo de alguna manera, no ha habido en ningún momento ningún tipo de enfrentamientos, de peleas o de malas situaciones, aunque es cierto que a la hora de jugar no hemos podido encontrar nuestra mejor versión como equipo.

— Hemos hablado de la valoración a nivel colectivo de la campaña del Herbalife Gran Canaria, pero ¿qué análisis hace a nivel personal de su quinto ejercicio consecutivo defendiendo la camiseta amarilla?

— Ha sido difícil. Empecé con mucha confianza, venía con las pilas cargadas del Mundial, con una adrenalina muy alta para empezar esta quinta temporada. Además, las expectativas para el equipo eran altas y las mías también. Posteriormente, tuve una lesión que no me dejó estar con el equipo durante un par de meses, me costó volver a entrar en la dinámica, entré, pero no estando recuperado al cien por cien, todavía con algún dolor en la mano. Me encontré con que el grupo ya había cogido el ritmo de crucero y que las rotaciones estaban un poco establecidas ya, y me costó entrar. Recuerdo varios partidos, algunos sin jugar y en otros haciéndolo apenas unos segundos y, cuando decías que el equipo había cogido una buena dinámica antes del parón, pues ahí yo también me sentí mucho mejor. Terminamos con esta fase final, en la que intenté dar todo por el equipo para conseguir el mejor resultado, independientemente de cual fuera mi aportación individual y los minutos. Como siempre, intento estar satisfecho de mi trabajo, dar el máximo y, de ese modo, poder irme a casa tranquilo conmigo mismo de haberlo dado todo por el equipo.

— Terminó contrato con el Club Baloncesto Gran Canaria el pasado 30 de junio. En el proceso de altas y de bajas que tiene lugar cada temporada para los proyectos venideros, pocos entienden y comprenden un Herbalife Gran Canaria sin usted y su condición de capitán...

— La verdad es que han sido cinco años muy buenos, llegué en un momento muy bueno de mi carrera, con expectativas de ir creciendo, y creo que lo he conseguido, además el club también lo ha hecho conmigo y con todo el grupo que hemos formado durante estos cinco años en Gran Canaria, logrando pequeños hitos históricos dentro del club. Me siento muy identificado con la isla, con la gente, con la afición y estaría encantado de poder seguir jugando para el Gran Canaria. Además, mi familia está muy a gusto allí, nos sentimos muy identificados y ya digo que muy a gusto y nos acogieron con los brazos abiertos. Tenemos que esperar para ver qué sucede en el futuro porque está el tema un poco convulso en el club, hay muchas dudas, digamos que hay muchas cosas externas que no ayudan a que el funcionamiento sea óptimo y como tendría que ser el funcionamiento de un equipo con el potencial o con el nivel que tiene el Gran Canaria, así que estamos un poco a la espera de lo que pueda pasar en un futuro.

— Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos en el Club Baloncesto Gran Canaria con la salida del director deportivo Berdi Pérez -con el interés existente de ambas partes de prolongar la vinculación del alero catalán en la isla- y la ausencia aún de un sustituto -el Granca se decanta por el grancanario Willy Villar a la espera de concretar su desvinculación del Movistar Estudiantes-, ¿tiene pensado esperar por el Herbalife Gran Canaria de cara a seguir en la entidad claretiana o pretende solucionar su futuro cuanto antes?

— Bueno, al final, el Granca tiene la opción de retenerme con el derecho de tanteo -la Asociación de Clubes de Baloncesto anunciará este miércoles la lista de jugadores sujetos-. Está claro que la vida del deportista es corta, acabo de ser padre y uno tiene que mirar lo mejor para él y para su familia. En ese sentido, yo intento hacerlo, pero sí que he demostrado y he transmitido mi deseo de seguir en la isla, de que el club valore estos cinco años y, al mismo tiempo, valore que puedo seguir ayudando al club, al equipo y así estamos. No puedo decir mucho más porque estamos sin entrenador -el Granca ejerció la cláusula para desligarse de Katsikaris-, sin director deportivo, no hay mucha comunicación a la hora de hacer nada porque no se sabe quién tiene que tomar las decisiones, así que, por eso digo, estamos en una situación un poco difícil y a la espera de lo que pueda suceder en los próximos días en el derecho de tanteo.