«Volver a competir lleva su tiempo, y cada vez hay menos»

— ¿Cómo lleva su particular confinamiento en estos días de pandemia?

— Tanto mi mujer como yo nos hemos adaptados muy bien, los días se nos pasan bastante rápidos. Intentamos tener un poco de organización; por las mañanas, si tenemos que hacer alguna compra, limpiar o los trabajos que tengo pendientes de la Universidad, por ejemplo, intentamos hacerlo, luego comer, ver tele, alguna serie o alguna siesta a media tarde y luego toca hacer un poco de ejercicio para llegar más cansados por la noche, ya que así parece que se descansa un poco mejor. Intentamos hacer cosas nuevas también, hablamos más que nunca con nuestras familias, hemos intensificado nuestras relaciones personales. Muchas veces nos quejamos de que viajamos mucho, que pasamos muchos días fuera de casa, y ahora es todo lo contrario.

— ¿Sin ser el baloncesto, qué es lo que más echa de menos hacer fuera?

— Tengo la suerte de salir a pasear un par de veces con mi perrita y ver las Canteras, con lo bonita que está ahora mismo, sin nadie me da pena, y más en las fechas que estamos, en Semana Santa, que debería estar llena tanto de gente de aquí como de turistas. También me da un poco de rabia no poder disfrutarla, claro. Pasear por aquí, con el ambiente que se crea siempre, sí que lo echamos mucho de menos, la verdad. — En Canarias la pandemia no ha golpeado tanto como, por ejemplo, en Cataluña, de donde es natural usted. ¿Cómo está su familia?

— Por suerte están bien. No hay ningún caso, de momento, o que haya tenido que ser atendido. Pero sí que es verdad que los hospitales y centros médicos están más saturados que aquí. En ese sentido estoy en contacto con el doctor del club [Pedro Montesdeoca] al que le pregunto si es posible que se pueda levantar un poco antes el confinamiento aquí, algo que de momento no ve factible aunque la cosa está un poco más controlada. La posibilidad de un repunte es clara, así que hay seguir teniendo paciencia.

— ¿Es de los que está pendiente a las noticias para estar al día o prefiere evadirse un poco de todo eso?

— Cada vez menos. Empecé muy activo pero ya no tanto. Sí que intento seguirlo diariamente pero muy medido, ya que todo es, no diría que malas noticias, pero poco optimista. Vacunas o no vacunas, solución aquí u allí... Creo que todo eso es algo que se tendrá que ver a medio/largo plazo, así que la próxima fecha que tengo en mente es la semana que viene, donde se prevé un poco de retroceso, y luego la del 26 de abril, donde ya veremos si se decide o no prolongar el estado de alarma o se quita para ir recuperando poco a poco algo.

— ¿Que se pueda terminar la Liga Endesa cada vez es más difícil, no cree?

— Sí, y el escenario más complicado. Supongo que la liga está en reuniones constantes. La semana que viene creo que hay una asamblea, así que ya veremos qué sale de esa reunión para luego tomar sus decisiones.