Villar y Fisac buscan ilusión en un Granca sin identidad

El Herbalife Gran Canaria del curso 2020-2021 ya está en marcha. La puesta de largo de Willy Villar y Porfi Fisac como director deportivo y entrenador, respectivamente, lanzó mensajes de compromiso, ilusión y deseo en medio de días con sentimientos contrariados por las salidas de los capitanes del pasado proyecto, Xavi Rabaseda y Oriol Paulí, los últimos supervivientes de una etapa que tocó el cielo y se autodescompuso a una velocidad de vértigo hasta presentar el actual lavado de cara solo dos campañas después.

Villar, de 51 años y procedente del Movistar Estudiantes tras cuatro ejercicios, manifestó su «orgullo por estar en este proyecto, que tiene mucho componente positivo. Lo primero de todo es la potencia de lo que significa Gran Canaria en el baloncesto español y las posibilidades que tiene, su historia. Además, componentes personales muy importantes, el club ha mostrado gran interés de que me incorpore aquí».

El director deportivo grancanario, con diez años de experiencia en la Liga ACB, añadió que «vengo con la máxima ilusión, dispuesto a transmitir todo esto y que las cosas, no solo desde el punto de vista de resultados y de ilusión. Históricamente, en este club ha habido profesionales de gran valía que han puesto al club en un gran lugar. Ahora, en un símil ciclista, me toca a mí pedalear para seguir haciendo grande a este club».

Cuestionado por las líneas maestras de su propuesta, Villar manifestó que «más allá de características técnicas, vamos a intentar que todos los jugadores sean capaces de transmitir esa ilusión. Tenemos que tener jugadores que conecten con la grada. Tenemos claro lo que queremos transmitir, y en esa línea serán nuestros jugadores: comprometidos con el club y con la grada».

«Es el mensaje que quiero que cale. Nos debemos al público y a nuestra gente. Estamos enfocados en darle todo lo posible a la gente que nos venga a ver. Queremos captar a la gente de Gran Canaria para que venga. El reto de Porfi y el mío es pensar en los aficionados para que disfruten del baloncesto. No vas a ganar siempre, pero debemos tener la sensación de estar orgullosos de lo plasmado. En el camino cometeremos algún error, pero será el objetivo», agregó.

Por su parte, Fisac, de 55 años y que aterriza en la isla tras dos cursos exitosos en el Casademont Zaragoza, dijo que «no vengo aquí a provocar cambios, sino un sentido de obligación que tengo conmigo mismo. Esto no es solo un club de baloncesto, esto es Gran Canaria. Tenemos que tener un sentido de que los jugadores lleguen a la grada, y la grada tiene que volver a ser feliz».

«Es momento de pensar qué queremos a partir de ahora. Aseguro que las personas que vengan al pabellón saldrán con una sonrisa. Ganaremos, o perderemos, pero lo daremos todo hasta el final. No me preguntéis por números o clasificación. Si algún día uno de mis jugadores no ha estado bien, seré el máximo responsable. Soy feliz cuando mis 12 jugadores tienen una misma idea. Soy feliz cuando mi gente sale del campo con una sonrisa», valoró Fisac.