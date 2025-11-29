Villar: «Llevamos mucho tiempo trabajando en una línea muy clara y vamos a salir adelante» El director deportivo del Club Baloncesto Gran Canaria analiza el rendimiento del plantel confeccionado en la Liga Endesa (undécimo con un balance de tres victorias y cinco derrotas) y en la Basketball Champions League (líder invicto con cinco triunfos en cinco jornadas en el grupo H) | El profesional de La Isleta confía ciegamente en el entrenador esloveno Jaka Lakovic y en los jugadores para revertir la situación en la ACB y clasificarse para la Copa del Rey 2026

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 29 de noviembre 2025, 16:06 Comenta Compartir

-El Dreamland Gran Canaria ocupa la undécima posición en la fase regular de la Liga Endesa 2025-2026 con un balance de tres victorias (BAXI Manresa, MoraBanc Andorra y Río Breogán) y cinco derrotas (Real Madrid, Unicaja, Bàsquet Girona, Joventut Badalona y Barça). ¿Qué análisis hace de este mal arranque en la competición doméstica?

-Creo que el equipo no ha conseguido su máxima expresión a nivel grupal y evidentemente a nivel individual muchos de los jugadores que se tienen que adaptar a la competición y al equipo tampoco lo han conseguido. En una liga tan dura como es la ACB, pues nadie te espera. Creo que es el resultado normal dentro de esta deficiencia que estamos teniendo. Estamos con todo por delante todavía para seguir soñando con nuestros objetivos y evidentemente esa es la buena noticia para mejorar y llegar hasta donde queremos llegar, que es a nuestro máximo rendimiento.

-A nivel interno, ¿cuál consideran que es la receta para revertir la actual situación? ¿Trabajar y confiar en este proyecto diseñado?

-Cien por cien. Primero hay dos componentes importantes: uno es la capacidad, que creemos que hay muchísima, y luego la intención, el compromiso y las ganas que hay de todos para conseguir los objetivos y la mejora. Con esa combinación creo que ya llevamos mucho tiempo trabajando en una línea muy clara y con la confianza absoluta de que con este método evidentemente vamos a salir adelante para intentar seguir cumpliendo los objetivos.

-Sobre el rendimiento colectivo e individual del que habla, ¿está conforme con la plantilla confeccionada? ¿Cree que se ha podido equivocar en algo?

-Llevamos ochos jornadas de liga. Creo ese tipo de conclusiones son más propias del final de temporada. De momento, estamos abiertos a todos los objetivos y, viendo el desarrollo de los jugadores, hay mucho margen de mejora. Creo que se empieza a visualizar hacia dónde van muchos, sobre todo, hablando de los jugadores nuevos. En ese sentido, estamos muy optimistas para que a nivel individual y colectivo vayamos alcanzando nuestro máximo. A día de hoy, estamos más centrados en optimizar estos recursos, a estos jugadores y a este equipo que en plantearnos ningún tipo de dudas. Creo que todos los que hemos fichado y para lo que se les ha fichado ya empiezan a demostrar las cualidades que tienen y ahora hay que acoplarse a un sistema de juego, a una liga y a muchas cosas. En este sentido, estamos trabajando duro para que sea lo antes posible. Es verdad que mientras este proceso está ocurriendo la Liga ACB no te espera y hay equipos que han conseguido mucho antes ese feeling y ese máximo rendimiento, y nosotros vamos un poco más retrasado, pero no es una cuestión de poner en duda a nadie sino de optimizar lo que tenemos. Estamos contentos en ese sentido y lo iremos consiguiendo.

-Tres de las cinco derrotas (Unicaja, Joventut y Barça) se han producido en el Gran Canaria Arena. ¿Cree que se ha perdido esa condición de fortín que marcaba la linea de Jaka Lakovic en sus tres cursos anteriores?

-Espero que no, que sea circunstancial y que no la perdamos. Que sigamos siendo un fortín y, de hecho, estoy convencido de que lo va a ser. Como decía, son ocho jornadas y todas las conclusiones sobre esto pueden llevarnos a precipitarnos en conclusiones definitivas. De momento, está siendo así y se nos ha escapado alguna que en condiciones normales no debería haber ocurrido, pero que va muy de la mano de esta falta de conjunción y de tener nuestro máximo rendimiento, y esto es lo que ha provocado estas derrotas. Desde el punto de vista del ánimo del equipo y de cómo nos sentimos aquí y todo eso, creo que no va a cambiar. Al equipo le gusta mucho jugar aquí y, cuando vayamos consiguiendo nuestro nivel como equipo e individual, volveremos a ser temibles. Espero que pocos equipos puedan ganarnos aquí.

-A pesar del mal inicio en la competición doméstica, cuenta con ocho internacionales (Andrew Albicy, Ziga Samar, Lucas Maniema Braian Angola, Nicolás Brussino, Miquel Salvó, Louis Labeyrie y Kur Kuath) que han acudido con sus selecciones a la ventana FIBA de clasificación para el Mundial 2027. Este parón no ayuda en el tema de ese ajuste de las piezas que destaca, ¿no?

-Los parones no me gustan ni cuando vamos bien, regular o mal. Me gusta jugar continuamente y no parar en ninguna circunstancia, pero es lo que hay. Nos afecta a todos los equipos. Es cierto que se vayan tantos jugadores es un parón en seco (solo se quedaron Eric Vila, Pierre Pelos, Isaiah Wong y Mike Tobey), pero hay una parte del campo y otra mental. Creo que a los jugadores les gusta mucho ir con sus selecciones y esto a nivel mental les ayuda mucho, sobre todo, si hacen buenos partidos. Ojalá que todo lo que perdamos a nivel técnico y táctico lo ganemos en frescura a la hora de volver en ánimo. Que les vaya bien y que no se lesionen.

-Incidiendo en el análisis interno que haya hecho junto a Jaka Lakovic hasta el ecuador de esta primera vuelta, ¿en qué aspectos reconocen que hay que mejorar para lo que resta de competición después del parón internacional?

-Incluso cuando nos va bien siempre pensamos que tenemos que mejorar, siempre estamos enfadados con estos temas. Básicamente hay un tema de conseguir regularidad como equipo, de mejorar sobre todo en el aspecto defensivo siendo constante durante los 40 minutos en cualquier partido y salir siempre con esa intensidad que cuando somos capaces de conseguirla somos muy difíciles de batir. Y luego en ataque empezar a que esos automatismos que queremos, esas reglas y esa forma de jugar comiencen a plasmarse. Esto va muy de la mano con la adaptación de los jugadores nuevos sobre todo, que tienen que conocer el estilo de Jaka, nuestra forma de jugar, que normalmente con Jaka durante todos estos años nos ha costado y al final lo hemos conseguido de forma brillante. Este año va a volver a pasar, pero es un proceso que hay que vivir, que esos jugadores terminen asimilando. Que solo se dediquen a jugar y a explotar sus cualidades es fundamental para el crecimiento del equipo. Vamos a seguir incidiendo para que una vez por todas hagamos clic y sea más fácil centrarnos en competir, y no tanto en esa adaptación a lo que queremos ser como equipo.

Ampliar

-Deduzco de sus palabras que mantiene la confianza en el entrenador esloveno ¿no?

-Me hace reflexionar mucho que me hagas esa pregunta porque no la entiendo. Venimos probablemente del mejor trienio de la historia del club, con dos finales europeas de tres, cumpliendo ocho de nueve objetivos, el único objetivo que quizás no cumplimos fue cuando nos eliminó el Besiktas aquí en la EuroCup. Hemos hecho todos los Playoff de la ACB y todas las Copas del Rey, una en casa eliminando al Valencia, el equipo de moda en aquel momento. Si te doy todos estos datos y solo llevando ocho jornadas, me volverías a hacer la pregunta. Te pregunto.

-Sí.

-Pues no tengo respuesta para esa pregunta más que lo que te acabo de decir.

-Siempre comenta que no es partidario de hacer cambios en el plantel durante el transcurrir de la temporada. ¿Es partidario de mantener la actual plantilla hasta el final de este ejercicio?

-Sí, llevamos ocho jornadas de la liga, vamos líderes de la Champions y clasificados como primeros a falta de dos jornadas. Estamos a una victoria de la Copa del Rey y lógicamente hay un estilo y una forma de hacer las cosas encabezada por Jaka. Este cuerpo técnico, que incluyo absolutamente a todos, es el mejor de la ACB por capacidad. Para mí es una bendición estar en sus manos. Esto no es un canto al cielo. Repito que hemos conseguido proyectar a Gran Canaria a su mejor nivel de siempre, que ya ha sido un club con un nivel extraordinario porque aquí ya se ha ganado Supercopa, se ha llegado a la final de la Copa del Rey y se ha llegado a finales europeas. Es un club acostumbrado a estar ahí y, dentro de esa magnífica labor que se ha hecho siempre, en este trienio y con este cuerpo técnico, hemos conseguido esto. Creo que hay que hacer una autocrítica grande por nuestra parte de no saber trasladar esto hacia el exterior. No creo que sea responsabilidad de los medios, va más por nuestra parte. Jaka y yo no somos gente que sepa poner en valor todo lo que se ha conseguido y eso es un hándicap. Tenemos que mejor mucho en eso, que nuestra gente se sienta orgullosa de todo lo que se ha ido consiguiendo y que venga feliz. Cometemos un error muy grande que después de todo esto que se ha hecho y con ocho jornadas, me preguntes que si hay confianza en Jaka. Creo que no es un error de la pregunta, es un error de que nosotros no hemos puesto en valor y transmitir el momento tan importante que tiene este proyecto a nivel social, europeo y de todos los sentidos. Vas por ahí y te reconocen como un proyecto de primer nivel por lo que vas haciendo y por los hechos.

No hace más de cuatro meses hemos hecho una final europea, una semifinal de Copa y hemos clasificado para Playoff, y tenemos una asignatura pendiente del club para cambiar esto desde dentro. No centrarnos tanto en el trabajo de laboratorio de ganar o perder sino que hay una parte importante que es que sepa toda nuestra gente cada día de lo importante que está siendo el proyecto. A lo mejor si hubiésemos sido mejor vendiendo eso, no me hubieses hecho esa pregunta probablemente porque sabías el sentimiento interno y de orgullo y todo el mundo se habría empapado porque no habría lugar ya. Me la haces porque seguramente no hemos sabido transmitir ese sentimiento. Otros clubs que llevan una muy buena trayectoria y que ahora son importantes en el panorama nacional, en ese trayecto importante han tenido pequeñas decepciones entre comillas o fracasos y, como ha habido esa imagen tan buena comunicada y trasladada, pues lo han llevado muy bien. Nosotros con ocho jornadas disputadas, todo este trienio del club queda con una pregunta que repito que no está mal hecha sino que es producto de una mala comunicación interna por parte de los que formamos esto, que nos dedicamos más a trabajar que a poner en valor lo que significa el club.

-Pone en valor lo logrado en el citado trienio. ¿Le molesta que se cuestione a Lakovic, a los jugadores o a usted?

-No es una cuestión personal o que me afecte a mí. Llevo 20 años consecutivos como director deportivo y cada semana soy el peor del mundo o soy regular. Creo que no podría vivir sin esa presión, no hablo de lo que me afecta a nivel personal. Es todo lo contrario. Hablo de lo que es nuestro proyecto, nuestra sociedad, nuestra afición y nuestra marca club e isla Gran Canaria. Me molesta que no nos sintamos felices y orgullosos porque las personas pasamos y, con las críticas cada persona tiene su responsabilidad y si le molesta que no se dedique a esto, pero no es una cuestión personal que me ataquen o no. Somos envidiados fuera y me molesta que toda la familia Granca no nos sintamos orgullosos, aficionados y medios, de lo que estamos construyendo.

Tengo envidia sana de otros proyectos que lo están haciendo fenomenalmente bien, que todos somos aficionados del Unicaja ahora por estos años que llevan o del Valencia con ese pabellón que es una maquinaria, o el Tenerife... Nosotros estamos a ese nivel de lo conseguido o más que estos clubs y no tenemos esta relevancia u orgullo que tienen estos sitios de sus clubs. Y esto no va hacia fuera o me molesta de los demás, me entristece, pero llego a la conclusión de que algo estamos haciendo mal para que no todos estemos empapados del éxito que supone este trienio. Hay que hacer una reflexión profunda de por qué no tenemos todo eso, que no tiene que ver luego con el momento del día a día y si vas 3-5 y quieres ir a la Copa, pues tienes que ganar partidos. No es que como he hecho esto, pues no me digas nada. Me parece absolutamente brutal ese nivel de exigencia y cuando lo perdamos a lo mejor empezamos a ser mediocres y dejamos de tenerlo. No me gustaría que vinieran malos momentos para recordar que bien lo hacíamos. Me gusta poder cambiar las cosas estando bien.

-Y prosiguiendo con esa valoración de la competición liguera. Ya no quedan equipos invictos. El Valencia Basket y el Real Madrid van lanzados con 7-1, el UCAM Murcia, el Joventut y La Laguna ya están con 6-2... ¿Qué opinión tiene?

-La veo dura. Ya no hay ningún invicto como dices, el Valencia pierde contra el Granada... Todos los resultados de cada jornada son imprevisibles y se pone dura. Hay equipos que lo están haciendo de maravilla nada más empezar y sabes que la liga no te espera como nos ha pasado a nosotros que tenemos un retraso en nuestra preparación. Ahora tienes que remar el triple para intentar conseguir los objetivos que quieres porque el nivel de los equipos, entrenadores, jugadores y directores deportivos de los demás clubs es el mejor en Europa probablemente, entonces si tienes un pequeño retraso en la preparación y las cosas no sé pegan cuando quieres, la ACB no te dice que vas al 70 y las cosas las puedes seguir haciendo como tú quieres. Si no te pones al nivel rápido, la competición, que no hay ninguna otra así en Europa, es máximo nivel, máxima profesionalidad y durísima cada año. Nosotros en esta competición tan dura y jugando EuroCup como lo hacíamos hasta ahora, estamos cumpliendo siempre los objetivos. Ahora mismo estamos retrasados, pero con toda la ilusión, la ambición y con humildad también, seguro que pelearemos para poder seguir dando alegrías.

Ampliar

-Y también para poder estar en la Copa del Rey de Valencia el próximo año...

-Estamos a una victoria del séptimo quedando nueve partidos. No sé si va en el mundo de las sensaciones que uno pueda estar más o menos optimista, estamos con todo por delante. Ahora mismo más que los números para la Copa, que nos puede crispar, tensionar e incluso presionar al equipo, toda la energía estará en el partido contra el Bilbao. Esto pasa en los partidos también, no mirar tanto el marcador si no las cosas bien que tenemos que hacer. Hay mucho por delante todavía y la única manera que veo de poder entrar en la Copa es pensando en ganar en Bilbao. No veo otra fórmula y cualquier otra me parece errónea. Hemos estado en las últimas tres, pasando a las semifinales en una y con una prórroga en otra para hacer otras semifinales, creo que no somos dudosos de nuestro nivel de exigencia y de cumplir objetivos. Como decía, llevamos ocho de nueve y no creo que haya muchos clubs que puedan decir eso, y vamos a ver si hacemos nueve de diez. La gente está muy ilusionada, con muchas ganas y comprometida. Hace dos años íbamos 2-4 y con peores sensaciones.

Me encanta este nivel de exigencia en el club porque esto nos hace estar muy vivos y muy concentrados a todos, creo que esa ambición es necesaria para un club como el nuestro, pero hay que unirla con humildad. Se intenta y no siempre es posible, pero nosotros no pensamos en eso, pensamos en que vamos a dejarnos la vida y vamos a hacerlo con humildad. Rafa Nadal decía que cuando sale lo hace a matar, pero sabía que no siempre se puede ganar todo. Para nosotros es irrenunciable intentar ganar todos los partidos, somos un club que no da por perdido ninguno, que quiere ganar todos sea el rival que sea tanto fuera como en casa, salimos a ganar siempre. Con esa mentalidad ojalá nos dé para estar en Valencia y si no pues a seguir que quedarán muchos objetivos por delante, pero vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas.

-¿Cuándo está prevista la vuelta de Carlos Alocén?

-Hemos hablado con él que no queremos poner plazos. Queremos recuperarlo para que juegue diez años más a baloncesto no para que nos ayude al Granca a conseguir no sé qué objetivo, ese no es el planteamiento. Sería erróneo meterle una presión innecesaria y adelantar algún plazo o situación en su recuperación que sería fatal para él. Tenemos un activo absolutamente increíble, que cuando se le fichó era para que pusiera al Granca en una dimensión totalmente diferente, como está siendo el impacto en Ricky en el Joventut. No exagero, por lo menos para mí lo era, Carlos era nuestro Ricky y nos da una dimensión brutal. Primero él ha tenido mala suerte y ese activo sigue estando ahí. Hay que cuidarlo no para que este año nos dé nada, que si nos da fenomenal. Creo que estamos muy cerca de volver a verlo con nosotros, lo visualizamos sin poner ningún plazo, pero me encantaría que sirviera este año para que él se volviera a sentir poderoso. Y no para que nos ayude a hacer, que si ocurre sea porque se da, pero no es un objetivo ahora su rendimiento si no su recuperación.

-Usted habla de la adaptación de los nuevos, pero Lakovic ha comentado en alguna rueda de prensa la necesidad del paso adelante de la considerada 'vieja guardia' con Albicy, Brussino, Salvó, Tobey o Pelos...

-Sí, claro. Hay un tema de adaptación de los nuevos a los sistemas y todo, que ya tienen que tener esa lucha interna de querer demostrar lo que son capaces de hacer y si no lo hacen hay una pequeña frustración. En ese camino deben adaptarse a la liga, al entrenador, son muchas cosas a solucionar y en eso vamos un poco lentos. Evidentemente Jaka tiene razón cuando en ese proceso que puede ser más o menos engorroso, los que llevan más tiempo, que no se les puede pedir más de lo que dan porque son de nuestra guardia y nos sentimos tremendamente orgullosos, no paramos de pedirles y les seguiremos pidiendo si todavía cabe que den un paso más para que esta adaptación que está siendo más lenta de lo previsto se vaya acelerando. Ellos tienen esa responsabilidad también para mantener el nivel que siempre dan y ayuden a los nuevos a entender lo que somos y lo que queremos ser. Por supuesto que tienen una responsabilidad grande en todo esto y les pedimos que den ese paso adelante.

-La nota positiva está siendo la Basketball Champions League (BCL) tras una etapa exitosa en la BKT EuroCup. El cambio está siendo fructífero hasta el momento al no conocer la derrota aún en la primera fase...

-Ya veremos. La competición tiene cosas buenas y otras no tanto, como el tema de que no podamos jugar con la misma plantilla. No es algo que nos guste especialmente. Sobre eso hemos dicho que somos rookies (novatos) y esta manera de empezar la competición nos da confianza. Nos gusta sentirnos así y ahora vamos a pasar a otro grupo que será muy complicado y competitivo también. A ver cómo lo encaramos. Europa siempre ha sido una referencia para nosotros, creo que en el último lustro estamos en el top 3 de equipos europeos con mejores resultados, y eso es una brutalidad porque llevamos unas semifinales, un título, una final y partidos ganados, siendo primeros de nuestro grupo. Una auténtica locura. Ahora estamos en otra competición y que empecemos de esta forma tan importante sigue poniendo a Gran Canaria en el mapa europeo como que somos ya una institución a nivel europeo, que es como se nos reconoce fuera, y que somos un proyecto muy sólido. Tenemos esta marca y lo difícil es mantenerla, pero que orgullo de poder mantener en esta competición que Gran Canaria en Europa es una marca diferencial.

-¿Se marcan el objetivo de estar en la Final Four de este torneo continental?

-No tengo muy claro si los objetivos los marcan el club o los medios de comunicación. Hay dos cosas diferentes: una es el objetivo, que creo que lo marca el ambiente y los medios, y otra cosa es el deseo, qué deseamos nosotros. En otros sitios dirán llegar a una Final Four o pasar esta fase, cada uno tiene un deseo. Aquí el deseo de cualquier jugador que le preguntes es ganarla, pero a lo mejor no sería justo pedirnos eso por los proyectos que hay a nivel económico porque somos los nuevos en la competición y por tantísimas cosas. No sería justo, pero ese es el deseo. Sinceramente no sé cuál es el objetivo. Estoy con Jaka, somos nuevos, hemos pasado esta primera fase y ahora en la segunda que son solo cuatro equipos no tienes tácticamente margen de error ninguno. Creo que si pierdes algún partido ya no tienes tiempo. Vamos a encararlo con la idea de pasar esta ronda, ya hemos pasado una y vamos a intentar pasar la siguiente, ese es el objetivo. Todos la quieren ganar, pero la gana uno y normalmente nosotros en Europa en 60 años solo hemos ganado un título.

-En la BCL ya han debutado los jugadores del filial Eetu Heinonen, Mervedi Miteo y Aleksandr Panasiuk. ¿Cómo está viendo a este grupo de canterano en la recién creada Liga U?

-Es cierto que llama mucho la atención los resultados en el U22, eso lo entiendo desde el punto de vista de los aficionados y de los medios. Internamente es lo que menos me preocupa. Me gustaría que saliera otro Khalifa Diop, otro Olek Balcerowski u otro Jovan Kljajic. Creo que hay jugadores en ese equipo que pueden llegar y ser importantes como esos jugadores que nombro, y en esa línea de preparación y de competitividad es en la que uno se fija. Es evidente que ganar siempre ayuda porque da la confianza en ese desarrollo, también la competitividad y ganar forma parte de la formación, pero el éxito de cualquier cantera es subir jugadores al primer equipo. Cuantos más jugadores suban al primer equipo, mayor éxito de la cantera, no va relacionado con las victorias. Seguimos teniendo jugadores que están cedidos como Jakub Urbaniak (Slask Wroclaw) o Fynn Schott (Menorca), que también hay que seguir contando con ellos, y de los que tenemos actualmente en el U22 creo que hay dos o tres jugadores que pueden ser susceptibles de ser importantes en el día de mañana en el primer equipo. Ese es el trabajo en el que estamos centrados y vamos a ver si seguimos en esa línea.

-Pablo Melo pasó de tener confianza de la entidad claretiana a dejar el banquillo del filial a pesar de los buenos resultados (iba invicto en el grupo B de la citada Liga U). ¿Puede aclarar su salida?

-Creo que es una pregunta más para él porque dijo que fue por temas personales. Tendría todo el derecho a expresar cuáles son si los quieres decir. Yo no tengo más que aportar. Cualquier cambio en este sentido no es positivo, nos hubiese gustado que finalizara el trabajo. Por eso, este año se le renovó la confianza. No ha podido ser, pero me faltan datos que solo él sabrá explicar y que tiene todo el derecho a hacerlo, y cuando lo haga todos sabremos las razones. Ahora tenemos que continuar con el proyecto, hemos incorporado a otro entrenador (Ermis Papakonstantinou) y esa es la idea.