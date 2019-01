Víctor García: «Mi trabajo es pensar qué hacer para ganar, no en la derrota»

Estima el profesional grancanario que «hay que relativizar las cosas, todo va muy deprisa. Ni hace una semana éramos el equipo que le ganó de esa manera a Zalgiris ni somos el equipo que ayer [en referencia al pasado jueves] perdió cómo perdió contra el Khimki».

Añade el isleño que «la primera vez que juegas Euroliga tienes que saber que no lo has hecho nunca, estás acostumbrado a jugar en otra competición de otro nivel y con partidos más separados. No ganamos mucho lamentándonos, lo que hay que hacer es adaptarse lo mejor posible como hemos hecho en alguna semana. La Liga Endesa está muy igualada, vemos lo que cuesta a equipos de competición europea ganar... Sabemos que el desgaste nos pasa factura pero tenemos que intentar que sea la menor posible.

No deja de repetir García que el grupo, más allá de los resultados, trabaja de manera adecuada en el día a día: «El equipo está trabajando bien, mentalizados de la dureza de la situación y dispuestos a sacarlo adelante. Todo es fruto del nivel de exigencia y deportivo en el que se ha metido el club. Estamos compitiendo en Euroliga y tenemos que saber que eso tiene una exigencia. Está en la cabeza de todos mejorar en la Liga Endesa y es nuestro principal objetivo».