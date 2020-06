«Veo al equipo muy animado y positivo; llegaremos bien al torneo»

El entrenador jefe del Herbalife Gran Canaria estima que la preparación para el torneo exprés que decidirá el campeón de la ACB va por buen camino. «Lo importante son los dos componentes para llegar bien, que es el físico y el mental. En ese sentido vamos día a día, con mucha precaución, haciendo todo lo mejor posible para los jugadores, para que se sientan bien y, sobre todo, intentando que no haya ninguna lesión», añade el profesional griego.

Aunque tuvo dudas razonables al principio del confinamiento, entiende Katsikaris que «desde el momento que nos aseguran que no habrá riesgos, por nuestro lado tenemos que hacer lo posible para volver a realizar nuestro trabajo y dar alegrías a la gente, que es algo que necesitan también», asevera sin olvidar los riesgos para el jugador. «Entiendo al jugador perfectamente. No es fácil para un jugador mentalizarse para jugar a tope teniendo en su cabeza el riesgo de lesión. Ojalá que no suceda algo así, pero es lo que hay. No he hablado sobre ese asunto con nadie, bastante tenemos en el sentido que tenemos que trabajar día a día y centrarnos en las cosas que tenemos que hacer y creo que pensar o hablar de esto no te lleva a ninguna conclusión y, por lo tanto, lo que esperamos es que todo vaya bien», dice.

Sobre el torneo, entiende Katsikaris que «sinceramente esperaba algo más. Es un formato interesante, pero podrían haber estudiado también que cada partido fuera importante hasta el final», teniendo en cuenta la clasificación para los puestos europeos donde espera que el Granca «esté el año que viene jugando», recordando para ello que en el momento de la suspensión de la Liga su equipo tiene un encuentro menos, los 15 puntos que restan por disputarse ante el Montakit Fuenlabrada.

Centrado, sin embargo, en encarar la cita que cerrará la temporada, Fotis Katsikaris estima que «es un formato donde puede pasar cualquier cosa. Los equipos que lleguen bien físicamente, y sobre todo diría que mentalmente, creo que puede tener las mayores opciones. Sin embargo, nunca se sabe, ya que es la primera vez que vamos a jugar con este formato».