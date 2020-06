Una temporada para olvidar y una verano para resetear

El Granca no estará hoy en la semifinal, pero hasta el último partido estuvo vivo, a una victoria de alcanzar un nuevo hito.

Un año después de aquella temporada histórica donde el club claretiano se codeó con los mejores en la Euroliga, el esfuerzo extra le dejó sin competición europea y sin Pedro Martínez, el técnico catalán cuya decisión de no continuar en el banquillo cambió radicalmente los planes del Granca, obligado a tirar de un plan b que trajo a Fotis Katsikaris con el equipo prácticamente ya configurado, con lo que dejaba poca decisión un griego que, sin embargo, aceptaba el reto de volver a la ACB y abandonar la NBA.

Para complicárselo todo, la pretemporada estuvo marcada por el Mundial, donde amén de sus numerosos internacionales, dos de las llamadas piezas fundamentales (Javier Beirán y Xavi Rabaseda) llegaban, además de con las piernas cargadas, una semana antes de arrancar la competición por aquello de disputar –y ganar– la final.

El inicio del curso fue muy irregular. Con muchas lagunas en defensa, sin encontrar ni un patrón de juego, ni un referente –amén de Matt Costello–, ni la conexión con la grada, el primer reto se esfumó, por deméritos propios, al quedarse fuera de la Copa del Rey.

Si embargo, el parón copero sirvió para recargar pilas y, cuando por fin se empezaba a ver a un Granca más reconocible, con opciones reales a meterse en el Playoff (andaba undécimo, con un partido menos, a un triunfo del séptimo), llegó la frenada en seco por la Covid-19, una pandemia que obligó al confinamiento, a entrenar en casa con lo justo y, una vez confirmado, a prepararse para disputar una fase final exigente.

Ya en Valencia, tras sufrir una paliza ante el Madrid, el Granca se sobrepuso para llegar con opciones a meterse en la semifinal ante el Valencia. Todo o nada a un solo encuentro donde el sueño duró 20 minutos y se esfumó en 10.

Pero si en la cancha hubo emociones fuertes, fuera de ella la cosa estuvo aún mucho más movida. Entre mascarillas, tests y demás obligaciones decretadas por Sanidad, la propuesta, ya en plena competición, de un grupo de empresarios locales por comprar el club para liberar la carga económica del Cabildo, lo revolucionó todo. Tanto, que un día Berdi Pérez –a estas horas aún director deportivo– estaba fuera, y al siguiente no. Tanto, que a Fostis Katsikaris se le comunica que no cuentan con sus servicios hora antes de jugar el partido más importante de toda la temporada... Y así, el Herbalife Gran Canaria comienza un verano que se prevé, si cabe, más movido que de costumbre por las muchas preguntas que quedan en el aire: ¿Traspasará finalmente el Cabildo el club? ¿Seguirá Berdi Pérez? ¿Habrá cambio de presidente? ¿Quién será el entrenador? ¿Se renovará a Xavi Rabaseda? Y la más importante, ¿volverá el Granca a ser noticia por sus buenos resultados más que por sus temas extradeportivos? De momento toca olvidar un curso irregular y resetearse. Que no es poco.