Una batalla por la supervivencia

Un objetivo ineludible convertido en pesadilla. El Herbalife Gran Canaria recibe hoy (12.00 horas, Movistar Deportes 2 -dial 54-) al UCAM Murcia en un compromiso que cierra la primera vuelta de la fase regular de la Liga Endesa y que podría haber sido vital para certificar una nueva presencia en la Copa del Rey. Pero la realidad claretiana es otra en la presente temporada y, tras solo obtener cinco triunfos en 16 jornadas -sin ganar aún a domicilio-, el duelo cobra la trascendencia de no caer en los puestos de descenso, un pozo en el que, precisamente, convive con el equipo pimentonero y con un revitalizado Movistar Estudiantes.

Un terreno desconocido desde el coqueteo de la campaña 2011-2012, unos números que asustan hasta ser el peor Granca en 27 ejercicios y unas sensaciones negativas que, lejos de espantar el nerviosismo y la preocupación, se multiplican a medida que pasan las jornadas. La plaga de lesiones en la dirección de juego, el bajo rendimiento de algunas apuestas para este curso y el todavía peor de los recambios para las bajas están penalizando a un grupo que compite en la Euroliga, pero al que le han perdido el respeto en la ACB.

Sus rivales son conscientes del peaje que los amarillos están pagando por disputar dos competiciones de una exigencia descomunal y no están teniendo piedad en la recta final de unos partidos en los que se nublan las ideas y las piernas no responden. Pero restan fechas para aflorar el margen de mejora y, principalmente, para no fallar en citas de esta envergadura en el recinto de Siete Palmas.

El preparador isleño Víctor García, quien mantiene la duda del francotirador sueco Marcus Eriksson tras sufrir un esguince de grado uno en el tobillo izquierdo ante el Fenerbahce Beko turco, donde precisamente no estuvo Ondrej Balvin por gripe, pero que no faltará hoy en el Arena. La torre checa, que promedia 6.3 puntos, 6.1 rebotes y 10.6 créditos de valoración en la Liga Endesa, atraviesa un buen momento de forma y su participación se antoja esencial.

García restó trascendencia al choque a pesar de la delicada situación clasificatoria. «No podemos hablar de finales, quedan 18 partidos. Cada encuentro es de máxima exigencia y le damos la importancia que tiene a cada partido. Es mucha y somos conscientes de la importancia y la dificultad. Una cosa es saber que tenemos que mejorar en la ACB y darle mucha importancia, en la forma de afrontarlo; y otra distinta es hablar en clave de finales», analizó.

Por su parte, el UCAM Murcia, que también ha decepcionado en la primera vuelta de la fase regular por estar hecho para cotas más ambiciosas, acumula cuatro derrotas consecutivas, la última en un thriller ante el Iberostar Tenerife que se decidió tras dos prórrogas.

El cuadro entrenado por Javi Juárez, que ha incorporado a los jugadores balcánicos Luka Mitrovic y Dino Radoncic en busca de un revulsivo y sufrió la salida del interior argentino Delía al Joventut, ha cedido en la isla en 14 de sus 16 visitas, siendo su última victoria en la temporada 2014-2015 (80-92).

Juárez recetó «minimizar sus virtudes porque es un equipo al que le gusta correr y con mucho físico en todas las posiciones».

«Hay que igualarlos e incluso superarlos en el aspecto físico, defensivamente tenemos que estar a nuestro mejor nivel y no hacerles un partido cómodo. Pienso que por ahí pasarían nuestras opciones», señaló el exentrenador del Real Madrid júnior.