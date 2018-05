Un hogar a miles de kilómetros de casa

Pero los viejos rockeros no están solos. Sus familias están aquí con ellos desde el primer día que pisaron la isla. Sus caras suenan a los más fieles seguidores desde los últimos capítulos en el Centro Insular de Deportes. Siempre en un segundo plano, contemplando el cariño que reciben y lo que simbolizan para una afición que los idolatra. Su felicidad es plena a miles de kilómetros de distancia de sus casas, Gran Canaria es su hogar, donde sus hijos han crecido, y un lugar del que hablan con los ojos del que no tiene ninguna intención de conocer más rincones.

«A los niños no los sacamos ya de aquí, son canarios ya y no tenemos otra opción. Se adaptaron rapidísimo, fue algo que nos sorprendió, pero luego compruebas que la gente es un encanto. Te lo ponen muy fácil, para mí es lo mejor que tiene la isla. Hicimos amigos con los vecinos y en el baloncesto, nos sentimos muy queridos», dice.

Albert Oliver, canterano del Divina Seguros Joventut y con experiencia también en el Lleida y Manresa, retornó a Badalona en la temporada 2011-2012 tras un periplo de tres ejercicios en el Valencia Basket y dos en el Movistar Estudiantes. Con 35 años recibió la llamada del Herbalife Gran Canaria y fue el turno de su familia. «Siempre lo hemos acompañado. Se planteó valorándola durante un buen tiempo porque no era fácil. Estábamos en Badalona, donde tenemos nuestra casa, nuestra familia... todo, pero suponía un gran cambio. Habíamos estado en Madrid y en Valencia, pero dar el salto a una isla y tan lejos... porque lo está realmente, tuve que imprimir el mapa», recuerda satisfecha su mujer Cristina García, quien indica que «a nivel deportivo y familiar también era un buen momento porque los niños tampoco eran muy grandes como para no cambiarlos de colegio. Decidimos ir para delante y todo salió bien».

Aina Oliver

«Me fijo en cómo ve siempre los pases porque es mejor que meter una canasta»

Llevan el baloncesto en las venas y, como no podía ser de otra manera, Aina, de 13 años, y Marc, de diez, los hijos de Albert Oliver, comparten su pasión y practican el deporte de la canasta en las categorías de formación del Club Baloncesto Gran Canaria. La joven, que juega en el Pintadera, destaca que «dentro de la cancha veo a mi padre como un jugador joven. Me gusta mucho cómo juega y siento que la afición lo quiere», al tiempo que asegura que «me fijo en cómo entiende el baloncesto y cómo ve siempre los pases porque muchas veces es más importante que meter una canasta. Si solo juegas tú, no vas a conseguir nada». «Como padre es muy bueno y siempre nos ayuda en todo lo que necesitamos», apunta Aina, quien confiesa que «me gusta todo de mi vida aquí, sobre todo, la gente. Por su parte, Marc, del premini del colegio Iberia, recuerda que Albert Oliver «lleva muchos años y juega bien. Me quedo con sus pases y lo veo jugando cinco años como máximo, pero creo que serán dos o tres. Como padre, es muy cariñoso, y de la isla me gusta el clima y los amigos que tengo».

Bryce Báez

Es mi ídolo en la cancha, pienso que es muy inteligente y que sabe liderar»

Bryce, de 15 años, es el hijo mayor de Eulis Báez. Juega en el conjunto cadete del Club Deportivo Evecan Sport y casi mide ya lo mismo que su padre. «Es mi ídolo en la cancha, pienso que es muy inteligente y que sabe liderar, un aspecto bastante importante. Me fijo mucho en su trabajo, que es muy efectivo, y es una de las cosas por las que destaca en la Liga Endesa», subraya ante la atenta mirada de los pequeños Gavin, de diez, y Kaiden, de siete. «Lo quiero mucho, es muy amable conmigo y nos trata muy bien. No hay una cosa que pueda decir que ame más que otra de esta isla, todo es muy bueno y, sin duda, es el mejor sitio en el que he estado», agrega. Gavin, quien comparte equipo con Marc Oliver en el Iberia y reconoce que juega «en todas las posiciones», comenta que «me gusta cómo juega mi padre y todo eso, cómo mueve los pies también y para mí es el mejor del equipo». Kaiden no se separa del balón en ningún momento, es más tímido, pero tiene muy claro que le gusta ver los partidos de Eulis. «Lo veo jugando más años», sentencia mirando a sus hermanos.