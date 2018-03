Tocado, pero no hundido

Fue por delante 38 minutos el Granca en la primera batalla, pero se quedó con el triunfo un cuadro ruso sobrado de calidad gracias a una plantilla fabricada, a base de talonario, para ganarse una plaza en la Euroliga. Un objetivo que lograría si gana la Eurocopa. Y en eso está. Pero antes tendrá que liquidar a un Herbalife tocado pero ni mucho menos hundido.

Hay rabia contenida en el seno claretiano. También la hay en su hinchada. Y la hay porque no fue mejor el Lokomotiv hace unos días a pesar de llevarse la victoria. Fue un partido igualado en Krasnodar (79-74) y no se espera otra cosa este viernes en el Arena. Volverán a ser baja Oriol Paulí y Marcus Eriksson en el bando local. No estará Ryan Broekhoff en la visitante, el ala-pívot australiano que lidera la estadística rusa, con lo que en el apartado de ausencias se equilibran las fuerzas.

Necesita el Gran Canaria su mejor versión para igualar la serie. Necesita además a su mejor apoyo desde la grada, a su fiel afición. Una unión muy difícil de superar cuando brilla. Incluso para un Lokomotiv Kuban plagado de estrellas y favorito por pura cuestión económica. Pero la cita es de las grandes, y el Herbalife Gran Canaria no ha dicho aún su última palabra.