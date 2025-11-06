Tobey asume galones en el Dreamland Gran Canaria: «Estoy en un buen momento y espero seguir así»

El pívot norteamericano del combinado de Jaka Lakovic realizó sus dos mejores actuaciones del curso en las victorias ante el Andorra y el Spartak

El pívot norteamericano del Dreamland Gran Canaria, Mike Tobey, anota en el duelo ante el Spartak serbio en el Arena.

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:56

Un paso adelante necesario. El jugador estadounidense Mike Tobey es una pieza determinante para un Dreamland Gran Canaria que necesita su mejor versión para cumplir sus objetivos en la edición 2025-2026 en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League (BCL).

El pívot claretiano, de 31 años, 2,13 metros de altura y que cumple su segunda campaña en la isla, cuajó sus dos mejores actuaciones en el presente ejercicio en las últimas dos victorias frente al MoraBanc Andora por 102-85 el pasado sábado (20 puntos, cuatro rebotes y 16 créditos de valoración) y al Spartak Office Shoes serbio por 77-62 el pasado miércoles (19 puntos, tres rebotes y 16 créditos de valoración).

«Después del encuentro en Girona, tras el cual tuvimos una semana aquí en la isla, me vino bien para trabajar más y para coger confianza en mi juego. Creo que estoy en un buen momento y espero continuar así, aunque la temporada es larga», argumentó Tobey tras imponerse a la escuadra balcánica en el Gran Canaria Arena.

Tobey promedia 9,2 puntos, 5,4 rebotes y 10,6 créditos de valoración en la competición doméstica y diez puntos, 5,5 rebotes y 12,5 de valoración en el certamen continental.

Por otro lado, el cuadro de Jaka Lakovic está citado este viernes (7.00 horas) en el Gran Canaria Arena para iniciar el desplazamiento a Galicia, donde este sabado, a partir de las 18:00 horas, se verá las caras con el Río Breogán de Lugo que dirige el expreparador del Club Baloncesto Gran Canaria Luis Casimiro. Una cita vital para escalar posiciones en la tabla.

El filial U22 recibe al Lleida este viernes (20:00 horas)

El filial del Granca, ya sin Pablo Melo en el banquillo y con Gabi Alonso y Jordan López al frente a la espera de confirmar al nuevo entrenador, pone en juego su condición de líder invicto del grupo B frente al Amara Lleida, un encuentro que se jugará este viernes, a partir de las 20:00 horas, en el pabellón de La Vega de San José.

El cuadro amarillo se encuentra en un momento de forma sensacional, con tres victorias de mucho trabajo y con buenas sensaciones. En su último compromiso contra el Stellantis&You Granada, fue capaz de dominar desde el inicio, llegando al descanso con una cómoda renta de 20 puntos. A pesar de que su rival logró recortar distancias en la segunda mitad, el Gran Canaria se hizo con la victoria.