El Tirma Gran Canaria firma una brillante fase previa de la Minicopa Endesa y se clasifica para la gran cita

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:30 Comenta Compartir

El Tirma Gran Canaria jugará la Minicopa Endesa que se celebrará en Valencia en el mes de febrero de manera paralela a la Copa del Rey. Lo hará después de firmar una sobresaliente fase previa en la que los chicos de Moisés Hernández lograron superar a San Pablo Burgos Segura y Mayor, a Cochesinternet Lleida, y al Occident Bàsquet Manresa.

En la primera jornada del viernes, el equipo grancanario debutó con buen pie superando con facilidad al cuadro burgalés, cerrando el marcador en el segundo acto. El sábado, en la segunda fecha de la fase previa, el Tirma Gran Canaria superó a un combativo Cochesinternet Lleida por el marcador de 39-90.

En la tercera jornada se medían dos equipos invictos: el grancanario, y un Occident Bàsquet Manresa que había saldado sus anteriores dos compromisos con la misma autoridad que el conjunto amarillo. El Tirma Gran Canaria firmó un sólido partido para acabar cerrando el marcador en el último cuarto y vencer por 99-49, consiguiendo así la clasificación para la gran cita del próximo mes de febrero. Un choque en el que el base grancanario Dariel Feliz fue el MVP con 20 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias para 32 de valoración.

Ampliar C7

Una gran experiencia para los jugadores amarillos, que ahora proseguirán con su temporada sin perder, en el horizonte, la ilusionante y vibrante ocasión de representar al club en la Minicopa Endesa.