Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de uno de los encuentros del equipo amarillo. CBGC

El Tirma Gran Canaria firma una brillante fase previa de la Minicopa Endesa y se clasifica para la gran cita

Baloncesto ·

Superó al San Pablo Burgos Segura y Mayor, a Cochesinternet Lleida, y al Occident Bàsquet Manresa

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:30

Comenta

El Tirma Gran Canaria jugará la Minicopa Endesa que se celebrará en Valencia en el mes de febrero de manera paralela a la Copa del Rey. Lo hará después de firmar una sobresaliente fase previa en la que los chicos de Moisés Hernández lograron superar a San Pablo Burgos Segura y Mayor, a Cochesinternet Lleida, y al Occident Bàsquet Manresa.

En la primera jornada del viernes, el equipo grancanario debutó con buen pie superando con facilidad al cuadro burgalés, cerrando el marcador en el segundo acto. El sábado, en la segunda fecha de la fase previa, el Tirma Gran Canaria superó a un combativo Cochesinternet Lleida por el marcador de 39-90.

En la tercera jornada se medían dos equipos invictos: el grancanario, y un Occident Bàsquet Manresa que había saldado sus anteriores dos compromisos con la misma autoridad que el conjunto amarillo. El Tirma Gran Canaria firmó un sólido partido para acabar cerrando el marcador en el último cuarto y vencer por 99-49, consiguiendo así la clasificación para la gran cita del próximo mes de febrero. Un choque en el que el base grancanario Dariel Feliz fue el MVP con 20 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias para 32 de valoración.

C7

Una gran experiencia para los jugadores amarillos, que ahora proseguirán con su temporada sin perder, en el horizonte, la ilusionante y vibrante ocasión de representar al club en la Minicopa Endesa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Críticas a la feria navideña: «Si sale un vagón disparado, me entra por la ventana»
  2. 2 El alcalde de Santa Brígida cesa al edil de Obras tras una denuncia del PP por una venta de material municipal
  3. 3 Quién es quién en Canarias 2025
  4. 4 La viñeta de Morgan de este sábado 29 de noviembre
  5. 5 «Hace cinco años que sé que mi padre mató a mi madre y aún no puedo enterrarla»
  6. 6 La balear Sampol irrumpe con fueza y construirá centrales eléctricas en Gran Canaria y Tenerife
  7. 7 Adiós a Inmaculada Medina: «No crean que ha sido fácil, pero lo hago con el corazón lleno de cariño»
  8. 8 Operación Íncubo: tres nuevos investigados por abusar sexualmente de menores vulnerables
  9. 9 «Pensaba que esta vuelta iba a salir bien, pero no», lamentaron los supuestos sicarios
  10. 10 La limpieza pasa factura a Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Tirma Gran Canaria firma una brillante fase previa de la Minicopa Endesa y se clasifica para la gran cita

El Tirma Gran Canaria firma una brillante fase previa de la Minicopa Endesa y se clasifica para la gran cita