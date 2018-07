Tillie: «Vengo a aportar toda mi energía»

Llegó a la sala de prensa del Arena con una gran sonrisa, destilando motivación y, cómo no, muchas ganas de comenzar a entrenar cuanto antes. El ala-pívot, que jugó en el Olympiacos la campaña pasada, refuerza al conjunto claretiano de cara a su nueva experiencia en la máxima competición europea.

En sus primeras palabras como amarillo, el internacional francés se mostró muy contento de arribar en la isla. «Mi objetivo era volver a jugar al más alto nivel en España, y también podré hacerlo en la Euroliga. Conozco bien al Granca, porque he jugado en contra muchas veces en los últimos años. He estado luchando contra Báez y ahora vamos a pelear juntos», aseveró.

El ala-pívot internacional francés, de 30 años y 2.10 metros de altura, era agente libre tras finalizar su vinculación con el Olympiacos griego, una entidad que tenía una opción para ampliar su contrato una campaña más, pero no la ejecutó al no entrar en los planes del nuevo entrenador David Blatt. Las lesiones marcaron la participación de Tillie en Grecia, ya que únicamente pudo jugar 15 encuentros desde que se dolió de unas molestias en el calentamiento del primer partido de la Euroliga ante el Baskonia, un duro revés para el galo, puesto que, tras someterse a la resonancia, se tradujo en un desprendimiento de tendón en el músculo aductor de la pierna, estando en torno a los seis meses de baja. Ahí no terminó su infortunio porque, cuando ganó presencia en la rotación ateniense, pasó por el quirófano para someterse a una artroscopia en su rodilla izquierda. Un auténtico calvario que espera olvidar en la isla.

«Una de mis especialidades es la defensa, ya que en Euroliga es muy importante jugar duro en esa faceta y a mí me gusta hacerlo, y también soy reboteador. Mi punto fuerte es mi energía, mi lucha, y también en ataque he mejorado mucho mi tiro de tres», se definió el francés.