Tillie: «La Copa aún es posible y por eso sigue siendo nuestro objetivo»

— ¿Cómo está el grupo tras las seis derrotas consecutivas?

— Estamos atravesando un momento duro, son cosas que pasan durante una temporada, donde hay momentos en que no juegas bien, ya sea al principio, al medio o al final... A nosotros nos ha tocado al inicio y tenemos que mejorar y cambiar algunas cosas. Seguimos trabajando, lo hacemos entrenando duro cada da e intentamos mejorar para poder ganar partidos.

— Es una situación bastante inusual por la isla...

— Sí claro, es un momento difícil para todos, pero tenemos que aprender de nuestros errores.

— Al equipo se le ha visto fallar especialmente en los últimos minutos, donde ha bajado mucho su rendimiento. ¿En su opinión es cuestión de físico o más de cabeza?

— Sí, no lo hemos hecho bien en esos últimos minutos. No sé qué es, si es ansiedad porque queremos hacerlo bien y no nos salen bien las cosas... Creo que es algo mental, más que físico, porque físicamente creo que estamos bastante bien. Tenemos que estar más concentrados en esos últimos minutos.

— Lo que está claro es que este Gran Canaria es el mismo que le ganó al Barcelona y al Andorra y le jugó de tú a tú al CSKA Moscú.

— Claro, a veces lo hacemos y a veces no, y por eso no entiendo el porqué.

— ¿Es una cuestión entonces de seguir trabajando o hay algo más?

— Es cuestión de seguir trabajando y mejorando, por ejemplo hoy –por ayer– hemos hecho muy buen entrenamiento. Tenemos un par de días para prepararnos el partido del Maccabi y luego nos vienen otros partidos muy seguidos difíciles; Baskonia, Madrid...

—¿Entiende que por parte de la afición se le señale al técnico, Maldonado, como culpable de la situación?

— Somos un equipo, claro que notamos que la afición está frustrada, pero nosotros también lo estamos. Es normal que el público esté así, tenemos que hacer las cosas mejor especialmente en casa debemos hacer más de lo que hemos hecho.

— ¿Cree entonces que lo pitos dirigidos solo hacia el técnico no son juntos?

— Claro, nosotros somos lo que jugamos, somos un equipo y todos ganamos y perdemos.

— El equipo encaja una media de 90,3 puntos entre la Liga Endesa y la Euroliga. ¿Mejorar la defensa se hace fundamental para mejorar a la vez los resultados, no cree?

— Sí, pero también jugamos más posesiones que otros equipos, al jugar más rápidos también se ven partidos de más puntos. Está claro que es una obviedad que tenemos que defender más, concedemos muchas canastas fáciles a los rivales que no son normales, y eso hay que reducirlo, aunque es verdad que luego hay equipos que nos han metido canastas muy difíciles de defender, como los últimos minutos del CSKA, que metieron tiros tan difíciles que no puedes hacer nada. Pero las cosas que podemos controlar nosotros tenemos que hacerlas mejor.