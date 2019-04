Tillie advierte: «Esto es una final»

El ala-pívot francés del Herbalife Gran Canaria, Kim Tillie, destacó que el encuentro que disputará su conjunto este próximo domingo, correspondiente a la jornada 27 de Liga Endesa, «será una final».

«Esta semana es un poco diferente, ya que tenemos un solo partido y no recuerdo la última vez que ocurrió algo así, con seis días para entrenar y llegar a tope al encuentro del domingo. Es un partido muy importante, una final, ante un equipo como Fuenlabrada que tiene una victoria más que nosotros», reconoció en rueda de prensa.

Tillie comentó que no ha calculado cuántas victorias deberá conseguir para lograr la permanencia. «Está claro que tendremos que ganar fuera de casa, empezando por este próximo fin de semana, porque cuando miramos la clasificación vemos que ellos están cerca de nosotros. Nosotros estamos mejorando mucho y vamos a darlo todo en Fuenlabrada», señaló.

El internacional francés resaltó que la cancha del conjunto madrileño es especialmente complicada para obtener la victoria. «He jugado muchas veces allí y es una cancha muy difícil. Además, ellos están jugando bien y ganando partidos en su casa, y tienen una plantilla completa, con jugadores atléticos, tiradores, anotadores... Tendremos mucha responsabilidad en el uno contra uno», adelantó.

Kim Tillie ha dicho que conoce perfectamente el calendario que le resta a su equipo, aunque solo se centra en el próximo encuentro. «Tenemos que intentar jugar de la misma manera fuera de casa que como lo hacemos en nuestra cancha, aunque ciertas veces es difícil hacerlo. Espero que rindamos con mucha energía y luchando juntos, como hicimos en la segunda parte en la pista del Bayern Múnich. Ahora tenemos un buen reto para hacer un buen partido en Fuenlabrada», manifestó.

Por otra parte, el jugador afirmó que el técnico Pedro Martínez les ha pedido jugar «con más agresividad» para poder encontrar canastas fáciles, y que también está incidiendo en la preparación física. Asimismo, Tillie, que considera que cuando su equipo se prodiga realizando asistencias juega mejor y gana, también ha valorado su labor.

«Me encuentro bien en el plano físico. Estoy metiendo los tiros en los entrenamientos, aunque no he lanzado mucho en los partidos, pero espero que en los próximos encuentros me lleguen más balones», concluyó.