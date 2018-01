«Tenemos que mejorar la defensa»

Somos conscientes de que debemos ser más sólidos en defensa, si somos capaces vamos a ganar muchos más partidos porque tenemos mucho talento ofensivo. Es digno de apreciar y valorar, pero muchas veces no valoras lo que tienes y siempre te falta algo. Posiblemente si fuésemos un equipo que jugase a 60 puntos nos llamarían aburridos, rácanos... Cuando tenemos un buen ataque echamos en falta la defensa. Siendo profesionales tenemos que ser serios y tenemos que hacer más sólida la defensa para intentar ganar más partidos. En esto estamos, decirlo es más sencillo que conseguirlo», expone Casimiro.

El técnico de los amarillos es el primero en reconocer que los resultados no están siendo los mejores en las últimas fechas: «Somos los primeros en estar mal y no sentirnos bien ni satisfechos con estar novenos en la Liga Endesa. Somos los primeros a los que nos afecta. Nos duele muchísimo perder el otro día una oportunidad de prácticamente estar dentro de los cuartos de final de la EuroCup, algo que no es fácil», estima.

«Acepto la crítica de que debemos ser más ambiciosos. No estamos todo lo bien que nos gustaría en ACB, y dependemos de nosotros mismos para estar en cuartos de EuroCup. Por tanto se puede ver el vaso medio lleno, ser optimistas, y ver que tenemos posibilidades en todo», añade el preparador además de pedir apoyo: «Estamos vivos en todas las competiciones, en algunas por oficio y en otras por lo deportivo. Vamos a creer en el equipo y a apoyarle, porque lo que necesita el jugador es sentirse querido y abrigado aquí».

Por último, valoró el partido de mañana ante un Zaragoza muy necesitado de triunfos: «Han tenido una racha negativa de resultados pero no estaba su hombre más importante, Gary Neal. Será un partido complicado y máxime en la situación en la que estamos nosotros de dudas evidentemente. Hay que hacer el trabajo necesario para sacar el partido adelante», dijo.