Stevic: «Ayudaré a Khalifa y Olek en lo que necesiten»

Oliver Stevic (18/04/1984), renovado pívot del Club Baloncesto Gran Canaria, analizó ayer en una entrevista del club la situación en el equipo: «Estamos trabajando duro. Hay que entender la filosofía del nuevo entrenador, sus sistemas, lo que quiere en ataque y en defensa… Hay muchos compañeros con las selecciones, y ahora debemos coger el ritmo de entrenamiento, de juego, y prepararnos bien para lo que nos espera».

Además, el balcánico habló de su papel en el equipo: «Tendré más o menos el mismo rol de los dos últimos años ayudando a Khalifa y a Olek en todo lo que necesiten. El club tomó una buena decisión apostando por ellos. Son dos jóvenes con mucho talento, que han ganado los dos últimos Rising Star de EuroCup. Pero claro, son jóvenes y tienen mucho trabajo en el día a día. Estoy aquí para ayudarles en lo que necesiten, más con conversaciones que sobre la pista, que para eso están los entrenadores. Hablar con ellos en situaciones difíciles, calmarles… Lo que necesiten».

En referencia a el nuevo entrenador considera que: «Este año, por la filosofía del nuevo entrenador, tendremos más en cuenta los detalles y tendremos algo más de disciplina que el año pasado. Es un nuevo entrenador, pero es importante saber que somos varios jugadores del año pasado. Los nuevos conocen la liga. Yo ya he podido jugar en Burgos con Bassas y Benite. Más o menos nos conocemos. La adaptación será más fácil. Damien es el único que no ha jugado con nadie, pero no tardará en adaptarse».

Cuestionado por el nuevo presidente del club, Sitapha Savané: «Es una buena decisión por lo que significa Taph para el Gran Canaria. Conoce al entrenador, fue jugador y sabe lo que es importante para un equipo, los detalles… Mucha ilusión y ojalá todo salga bien».