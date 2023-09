Soñar pero sin mucho entusiasmo

Si enorme fue la alegría por el triunfo del Gran Canaria CB en la pasada edición de la Eurocup, la decepción de no ejecutar su derecho deportivo a participar en la Euroliga resultó aun mayor. La temporada pasada quedó marcada para siempre con esa decisión, mas, si cabe, que por el título europeo. Significaba constatar que el baloncesto en la isla, quizá en toda Canarias, no es lo suficientemente importante como para generar los recursos para poder jugar con los mejores equipos de Europa.

A pesar de la racanería habitual de las empresas que ganan millones en Canarias no se esperaba que el club que ahora preside Sitapha Savané, o el propio Cabildo de Gran Canaria, no fueran capaces de generar esos ingresos extras que se necesitaban para volver a competir con los grandes clubes europeos. A Savané, como le ocurría al anterior presidente Enrique Moreno, le cerraban las puertas. A los socios ni les consultaron. El consejo de administración del club lo tuvo muy fácil. No hay dinero, mejor, sí lo hay pero no sabemos cómo hacerlo llegar al club.

¿Cuándo se presentará otra oportunidad para competir con los mejores? Esta nueva temporada de la Liga ACB será recordada por el Dreamland Gran Canaria por lo que pudo ser… En el 60º aniversario de la fundación del club el equipo que entrena Jaka Lakovic vuelve a aspirar a estar entre los mejores, pero solo un poquito. No sea que se nos ocurra ganar otra vez la Eurocup y volvamos a constatar que no podemos, de nuevo, estar en la élite. Solo un equipo de andar por casa (lejos de los grandes clubes históricos) y del segundo nivel europeo. Se puede soñar, claro, pero sin mucho entusiasmo. Así se evitan las pesadillas.

La temporada que se inicia este sábado (el domingo 24 para el Dreamland Gran Canaria) genera el entusiasmo justo. Los aficionados tradicionales del club, a los que le gusta el baloncesto antes que otros deportes, tienen ganas de ver al nuevo equipo de Lakovic. Y de Willy Villar, quien, como suele ser tradicional con sus plantillas, siempre va a lo seguro, a lo conocido. La pretemporada no ha estado mal y solo falta saber si la preparación y los partidos amistosos han servido para ensamblar al equipo, que dispondrá de hasta seis nuevos jugadores.

Las ventas de Balcerowski y Diop han supuesto una importante entrada económica para el club y no parece, en principio, que la ausencia de ambos vaya a empeorar el rendimiento del equipo. La llegada de Ethan Happ, solo con repetir números parecidos a los aportados al Breogán, puede ser muy significativa. Veteranos como Landesberg o Pelos, más Lammers o los jóvenes Prkacin y Bordón pueden aportar mucho.

En teoría el equipo puede ser algo mejor que el de la temporada pasada. Pero los objetivos, como siempre, los mismos. Clasificación para las eliminatorias por el título de Liga y para la Copa. Hasta ahí. Al no ser equipo de Euroliga, por delante deben estar los participantes españoles en esa competición; mas el Unicaja y Canarias, dos clásicos aspirantes. Repetir el éxito de la Eurocup sería una hazaña, algo muy complicada cuando se defiende el título europeo.

Mención aparte merece el culebrón de Jean Montero. El jugador dominicano, a sus 20 años ha demostrado sus condiciones pero también inestabilidad emocional. Su fracasado intento de jugar en la NBA, autovídeo promocional incluido, más un agente que parece no quererle mucho, han propiciado que se declare en rebeldía para no cumplir su último año de contrato con el Gran Canaria. Lo que sí ha hecho bien Montero es camelar a Lakovic (al parecer tenía ya sistemas para él) y Savané (presumía de estar en contacto con el jugador), que contaban con él y se reían de los rumores que lo llevaban a cambiar de aires.

Y ya se sabe. La Liga Endesa se inicia este fin de semana y no hay nada como empezar bien. El calendario ha deparado en la primera cita la llegada de un Baxi Manresa que se presenta con una plantilla casi idéntica a la temporada pasada, con dos nuevos norteamericanos en los puestos de base y escolta. Pero, su mayor peligro, no estará en la pista, sino por la dirección técnica del gran Pedro Martínez.