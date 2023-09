Han pasado 60 años desde que algún alumno se encargará de contar los puntos de aquellos primeros partidos en con un contador de tablas de madera.

60 años desde que, gracias al impulso de nuestro estimado Pepe Moriana, y todos los que lo siguieron, hemos podido soñar, nos hemos emocionado, hemos vivido batallas épicas, nos hemos caído y nos hemos levantado.

El Granca nos ha regalado a todos grandes recuerdos y emociones. A mí, además, me ha dado un segundo hogar a lo largo de dos etapas como jugador y esta tercera como presidente, en el que siempre me he sentido muy querido y respetado. La pasión por el baloncesto hizo que aquel club creciese hasta convertirse en lo que es hoy: un referente en Canarias, España y Europa, donde después de 20 años hemos conseguido ser campeones.

Mirando hacia adelante, el futuro se presenta esperanzador. Nuestra masa social vuelve a crecer después de los complicados años covid. Hemos encontrado en Dreamland Studios un patrocinador principal que ha hecho una apuesta a largo plazo por el club, que unido al apoyo fundamental del Cabildo y de todos nuestros patrocinadores, nos ha permitido recuperar una estabilidad económica que nos permitirá seguir creciendo. Nuestra estructura femenina sigue creciendo, estrenando un equipo senior autonómico para dar un referente a todas las chicas de nuestra cantera. Con nuestro programa Compromiso Granca, que incluye el Proyecto Suma y el Proyecto Carmen, seguimos utilizando el baloncesto como herramienta de impacto social para ser campeones también fuera de la pista y devolver a la sociedad lo que tanto nos ha dado.

El camino no ha sido fácil y lo que viene tampoco lo será, pero nuestro foco siempre estará en crecer sin perder los valores que nos trajeron hasta aquí. Ser grandes sin dejar de ser familia. Creo que ahí reside el secreto de este gran club.

Eternamente agradecido y orgulloso de formar parte de la familia amarilla.