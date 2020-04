«Si se puede jugar, hacerlo en casa sería un aliciente mayor»

— Ahora mismo estamos intentando resolver la situación actual pero lógicamente estamos muy preocupados por el futuro, donde hay muchos escenarios abiertos. Si se juega o no la Liga son escenario diferentes por la propia clasificación. Luego está lo económico. Todos los clubs van a sufrir una bajada presupuestaria para el próximo año y también está el hándicap de que no se podrá empezar a jugar con público. Será muy complicado todo, tenemos que ir con mucha prudencia, muy contenidos.

— Jugar en casa, aunque sea sin público, siempre sería un aliciente mayor. De los escenarios posibles Gran Canaria, junto a Tenerife, es de los más seguros que hay. En cualquier caso, ahora se abre un plazo donde la ACB va a meditar las ofertas recibidas para priorizar aquellas que mejor nivel de seguridad sanitaria aporte, que es de lo que se trata. Por encima de todo queda claro que no se va a jugar a cualquier precio. Queremos, en cualquier caso, mantener esa ilusión que desde el primer momento ha transmitido la ACB. Si se puede, queremos jugar; si no, acataremos cualquier situación.

— Sí, en ese sentido todos hemos puesto nuestro granito de arena para llegar al entendimiento y lo importante ahora es que se pueda jugar, algo que lógicamente no depende ya de nosotros.

— Creo que es la solución menos mala y la más justa posible que se podía adoptar teniendo en cuenta los parámetros sanitarios que estamos viviendo. No se puede terminar la competición con todos los equipos y, por lo tanto, se ha llegado a este entendimiento medio con los 12 primeros.

— Si ya costaba antes buscar dinero...

— Este club está acostumbrado a sobrevivir ante lo imposible, no es nada nuevo. De cualquier forma, tenemos la ventaja de que tenemos unos patrocinadores muy fieles, muy enraizados con nuestro club y nuestra idea. Eso nos permite que puedan seguir en las condiciones que crean oportunas y, de hecho, hay que felicitarles por el esfuerzo que están haciendo a pesar de la situación por el apoyo que siguen teniendo y que tendrán en un futuro.

— Sí, pero además de esos patrocinios habrá que seguir buscando, ¿no cree?

— Lo que tenemos que hacer es reinventarnos todos. Y aquí las ligas profesionales tienen mucho que decir y ayudar a los clubes. Se está trabajando y buscando políticas novedosas de patrocinios, como el digital, el cual no está todavía muy explorado en nuestra competición pero que creo que es el camino.

— ¿Cambiando de tema, dónde estaba usted el 20 de abril de 1985?

— No estaba en la isla por estudios, pero seguía al equipo desde la distancia, ya que era mi equipo claretiano de toda la vida y fue muy ilusionante.

— Aquel primer ascenso lo cambió todo.

— Fue el punto de inflexión. A partir de ahí todo lo que ha venido ha sido un regalo. Este club es un ejemplo y siempre ha trabajado con muchas ganas y rigor buscando lo mejor de la entidad y del equipo.

— No sé si es bueno o malo, pero pasará usted a la historia por ser el dirigente que presidió el club durante la pandemia.

— Espero que me valoren por el trabajo y no por la crisis sanitaria. Me ha tocado vivir años duros, ahora esta situación dramática de la que vamos a salir con todo el esfuerzo del mundo para seguir creciendo, que es siempre el objetivo.