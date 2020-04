«Si se juega, será un torneo con opciones para todos los equipos»

— Pues, más o menos se puede mantener un estado óptimo. Además, en mi caso personal, soy una persona aún joven y, entre comillas, no me afecta mucho el hecho de estar tiempo parado como puede pasarle a jugadores más veteranos, que les será más complicado.

— Por ganas de jugar no será, vamos.

— La nuestra y también la de nuestras familias, porque al final hay más personas a nuestro alrededor y en nuestro día a día que también pueden salir perjudicadas, y obviamente lo primero es la salud antes que el deporte. Si nos aseguran que va a estar todo al cien por cien garantizado y que no va a pasar nada estará genial jugarlo, porque nos gusta el torneo y nos gustaría terminar la temporada, ya que además va en beneficio nuestro.

— Creo que puede ser un torneo bonito, donde todos los equipos vamos a tener opciones al ser a partido único. Ya veremos si se puede jugar. A primera vista es una fórmula muy bonita para los que tenemos la suerte de jugarla, que al final es porque nos lo merecemos. Los que se quedan fuera también tenían aún opciones de poder entrar y es un poco injusto para ellos, pero pensando egoístamente me gusta, y ojalá se pueda disputar finalmente.

— Teniendo en cuenta todo eso del físico, será una torneo abierto a cualquier sorpresa, ¿no cree?

— Claro, creo que todavía eso da más opciones a todos los equipos. Es como un torneo de pretemporada, como la Supercopa, por ejemplo, que al final se ha visto en estos últimos años que el que llega mejor físicamente la gana. Tengo la experiencia de haber jugado varias, y encima de ganar una, y creo que el equipo que puede estar más junto y más tiempo entrenando en esas pretemporadas y el que llega mejor físicamente es el que suele ganar ese título, y en ese sentido será un poco parecido. Sí que será un poco más largo, porque habrán más partidos, pero el aspecto físico y el coger el ritmo más rápido serán factores determinantes en un torneo así.

— Afortunadamente no es el caso del Gran Canaria, pero hay equipos que no están al completo en sus ciudades. Lo digo por los jugadores que decidieron irse a Estados Unidos, por ejemplo, para estar con sus familias. ¿Entiende esa decisión?

— La entiendo y hasta un punto la respeto, pero también creo que al final tenemos que ser profesionales y que hay un contrato que cumplir. Entiendo esa postura porque al final la familia y la salud es lo más importante. Aquí, en Gran Canaria, también hemos tenido la suerte de que no se han registrados muchos casos de contagios y la opción de quedarnos ha sido mucho mejor que, por ejemplo en mi caso, haberme ido a Cataluña, donde todo está siendo más peligroso.

— Si le dicen hace dos mes que íbamos a estar confinados por un virus...

— Me parecería el guion de una película. Era algo impensable y que nos demuestra lo frágiles que somos en este mundo, y lo importante que es al final vivir un poco cada día como si fuera el último y no dejar nada para más adelante.

— ¿Personalmente, cómo lo lleva?

— He tenido suerte al estar acompañado. Estar solo tiene que ser muy duro, las horas tienen que pasar muy lentas y en ese sentido tengo la suerte de estar con mi novia, con la que me entiendo muy bien y pasamos las horas haciendo bastantes cosas que nos gustan mucho a los dos; ver series y películas, centrarnos en los estudios de la universidad, pasear con el perrito para tomar un poco al aire, ir al supermercado... y as se nos pasa el día.

— ¿Cómo cree que está actuando el Gobierno español con esta pandemia?

— Es algo que no me incumbe para nada. Es su trabajo. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir lo que nos digan porque son los que mandan y los profesionales. Si dicen que hay que quedarse en casa es por algo, y creo que la gente ha respondido muy bien y lo está respetando. Espero que en nada, al menos aquí, podamos volver a una relativa normalidad. Hay que ayudarnos los unos a los otros para que así sea.

— Este es un duro golpe sanitario, lógicamente, pero luego vendrá el económico. Y los clubes de baloncesto no estarán exentos de esa crisis.

— Lógicamente esto va a repercutir en la economía, no solamente en el mundo del baloncesto sino a todos los niveles. Las pandemias siempre repercuten de esta manera negativa pero lo que hay que hacer ahora es intentar salir lo antes posible de todo esto para volver a la normalidad, y ya luego habrá tiempo de arreglar todo lo que haya podido pasar. Está claro que los clubes, como todo lo demás, se van a resentir, pero en este sentido estoy seguro de que nos vamos a recuperar.