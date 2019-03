«Si queremos seguir en la ACB tenemos que ganar fuera»

No esconde Víctor García, entrenador jefe del Herbalife Gran Canaria, su preocupación por la trayectoria negativa del equipo, pero centra todos sus sentidos en seguir trabajando para ayudar a sus jugadores a rendir más y ganar partidos. «Intento abstraerme lo más posible de las situaciones negativas. Por supuesto que estoy preocupado, porque cuando la racha no es buena todo el mundo muestra preocupación, pero me centro en redoblar esfuerzos para trabajar», alega.

No duda además ni un segundo en confirmar que no se arrepiente de haber tomado las riendas: «Era consciente de la situación y tenía toda la información. Sabía el momento complicado, lo que nos quedaba por delante y lo duro de compatibilizar dos competiciones. Lo acepté y creo que no es momento de arrepentirse, sino de trabajar porque quedan casi 20 partidos, que es mucho. Lo único que puedo hablar y estar pendiente es de mi trabajo y del día a día. Luego hay cosas que no dependen de mí que intento que no me afecten», dijo.

Sus declaraciones siguen siendo firmes. Nada ni nadie le quita un optimismo que afirma es real a pesar de la mala clasificación: «No vendo nada, simplemente hago mi trabajo e intento sacar el mayor partido. Sé que hay muchos agoreros que salen en los momentos malos, pero de eso nos tenemos que aislar porque esa negatividad no ayuda, lo que hace es añadir presión. La tendencia siempre es más fácil a destruir que construir. En construir algo se tarda mucho tiempo, es destruirlo un minuto...», expone.

La pesadilla a domicilio. Víctor García analizó también la pesadilla que su equipo está viviendo lejos de la isla, donde no ha ganado aún ningún partido en la ACB: «Se suman varias cosas, la primera que no estamos al nivel requerido para ganar fuera. Siempre intento mirar y hacer autocríticas y buscar la situación. Probablemente no hemos estado al nivel para ganar en la ACB, donde creo que ha subido el nivel, pero depende mucho más de nosotros que de otra situación. También creo que la falta de tiempo para preparar los partidos te resta, obviamente si no jugásemos la Euroliga tendríamos más victorias. Sin embargo, no sirve de nada pensar en lo que podría ser, sino en la realidad. Si queremos seguir en ACB tenemos que ganar fuera.