Shurna: «Jaka tiene una buena carrera como entrenador y esperamos que siga aquí»

Un jugador de equipo con mayúsculas. John Shurna es una pieza determinante en el Club Baloncesto Gran Canaria, donde cumple su cuarta campaña seguida.

« Estoy muy emocionado con la nueva temporada. Nos faltan varios compañeros todavía, pero este es un sitio especial, una isla y representamos el escudo de Gran Canaria. Creo que vamos a dar nuestro máximo esfuerzo para dar lo mejor de nosotros», argumenta el ala-pívot de Illinois.

Shurna, quien no participó en el último duelo amistoso en Valencia de un plantel claretiano que hoy parte a Menorca para probarse contra el Girona de Aíto y Marc Gasol mañana, se muestra « optimista, cada vez me encuentro mejor. Haré caso a los servicios médicos, no sé si estaré disponible o no, pero estoy bien y mejorando cada día».

Cuestionado por la disciplina que está aplicando Jaka Lakovic en su estreno en la isla, el interior claretiano cree que « una persona con su conocimiento y experiencia no queda otra cosa que escucharla».

«Además, él fue base durante toda su carrera y está acostumbrado a ser el director de orquesta dentro de la cancha. Esos conocimientos y experiencia nos lo transmite a nosotros y la verdad es que es un lujo. Ha tenido experiencia en la Euroliga, con jugadores NBA y, además, tiene una buena carrera como entrenador y esperamos que aquí siga con ella», dice.

Asimismo, Shurna pone en valor la aportación de sus nuevos compañeros Ferran Bassas y Damien Inglis. « Son grandes adquisiciones para el equipo y para el vestuario. Ferran tiene muchísima experiencia en la Liga y Damien hizo una grandísima temporada en el Bilbao y tiene un gran juego al poste bajo. Nos van a aportar muchas cosas».