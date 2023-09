Sesenta años no son nada...

Cuando la música capta nuestra atención, es seguro que la memoria codifica, junto a los detalles, un acontecimiento vital.

Me pasa siempre que le doy caña a mis vinilos. Si suena Bob Dylan, Los Brincos, el Dúo Dinámico y, al final, rompe el cuadro The Beatles con su She loves you, poniéndole un 'tul' respetuoso a Charles Aznavour, Antonio Machín, es que estoy en esa atmósfera creada, trasladada, que deja aparecer con nitidez el año 1963.

En ese ambiente me sumerjo y me dejo arrastrar. Se abre el telón: con la luz que quiere ser estelar, aparecen los entrenos en la querida vieja y destartalada cancha de Rabadán y los curas con sotana, que no se la quitan ni para tirar un penalti. ¡Ahora se entrena cada día! !Es un estilo nuevo! Está prohibido tener miedo al fracaso. ¡Siempre no será tuyo el éxito, pero si has trabajado no fracasarás!

¡Oigan esto!: ¡El talento individual puede que gane partidos, si trabajamos juntos ganaremos campeonatos! Adobando el ambiente llegan, como si fuera el espacio de la publicidad en la tele, los 'guateques' sumergidos en terrazas, patios, solanas y azoteas a los que mis jugadores juveniles me invitaban, rezumando querencias y dándole a ese juego de pies, el 'cambio de dirección' al que ayudaba sin quererlo el Twist, y que a partir de agosto del 63 de nuevo el She loves you agitaba el entreno y modificaba en un tono el rock.

«Conocí el baloncesto que deja marcas, el que sabe de miradas limpias, del reconocimiento de las faltas propias y no mercantilizado»

Seguimos asumiendo que la música atrae escenarios reales pegados al sentimiento; suena Antonio Machin, y después soy una chica yeyé, el plató ahora es 'las cocheras de aviación'. La oficina de Deportes está en el piso dos. Un soldado de veinte años, ante una maquina de escribir redacta unos estatutos de un club que estaba 'rompiendo aguas'. ¡Fue el 29 de septiembre de 1963!

Los curas 'privados'. Los valores que pregonaban casi eran los nuestros, quizá los nuestros en 'colores' y ellos estaban en esa fase que querían abandonar el 'blanco y negro'.

El cambio, y creo que fue Bécquer quien lo eternizo: ¡Es provechoso a la salud y a la inteligencia! Hace un 'fleje' de años, mi antepasado Héraclito dijo: «Lo único constante es el cambio». ¡Ay el cambio! Y ¿si te equivocas?

Fuimos como un ascensor, subimos, bajamos, pero la brújula mandaba. Rabadán, García San Román, Tamaraceite, el CID... Cambios sin protagonismos, cambios que cada día enamoraban un poquito más.

Se caminaba por delante de las necesidades. Si San Román es pequeño, hacemos Tamaraceite y, cuando aparecen las goteras y los 'ahumados quita radios', había ya tanta gente que se hizo un hospedaje a la Copa. Nació el CID, que se llenó.

Ya éramos todos. ¡Nosotros ya éramos todos! «Se hace camino al andar», cambiando sin perder la esencia. En 1986 con miedo. La isla derrite su amarillo. Una minoría que no sabe lo beneficioso y oportuno de un cambio bien hecho se opone. Triunfa la generosidad, el compromiso y el amor. ¡Oí que «algo debe morir para que algo nuevo y mejor nazca y crezca»!

La identidad se refuerza y su espíritu se ensancha. Estamos renaciendo como un bien cultural, no mercantil, no un pedestal y no un trampolín. Así debe seguir absteniéndonos de no enturbiar el mensaje de los valores del deporte.

Conocí el baloncesto que deja marcas, el baloncesto que sabe de miradas limpias, del reconocimiento de las faltas propias y el baloncesto no mercantilizado.

Como se dice en contestación a los juramentos: ¡si así se hace serás premiado. Si rompes tu compromiso, serás... Tú lo sabes!

¡Feliz SESENTA CUMPLEAÑOS!