Savané y Báez recetan «paciencia y apoyo» para el nuevo Granca

«Ahora viendo a Willy, quien conoce muy bien el Gran Canaria, y a Porfi, quien venía siendo el entrenador más deseado de los disponibles en la ACB, me quedo muy tranquilo con el futuro que puede espera al club a nivel deportivo por lo menos. La clave también por parte de los que apoyamos al equipo desde fuera va a ser tener mucha paciencia y dar el máximo apoyo a un proyecto que va a tener que empezar de cero y que espero que se construya ya no mirando solo a los primeros plazos sino a medio y largo. Y escuchando ya las primeras palabras de Willy y Porfi tengo la certeza de que así será», valora.

La trascendencia de Sitapha Savané y Eulis Báez en la historia del Club Baloncesto Gran Canaria es incuestionable y el paso de los años no solo no borra un recuerdo imprescindible e incalculable en la consolidación y el crecimiento de la entidad claretiana sino que lo multiplica. El exjugador senegalés (2004-2012 y 2015-2016) y el ala-pívot dominicano (2012-2019) son voces autorizadas para opinar y analizar sobre la nueva hoja de ruta con las llegadas de Willy Villar y de Porfi Fisac a la dirección deportiva y al banquillo, respectivamente.

Un vínculo que empezó en Baleares y se cerró en Madrid.

Willy Villar y Salva Maldonado ficharon a Sitapha Savané para el Movistar Estudiantes en 2016 y permaneció en el club colegial hasta 2018 para «aportar liderazgo y eficiencia en el juego», como dijo el director deportivo isleño en la presentación del jugado africano. Y es que con el preparador catalán ya había coincidido en el Granca (2005-2009) y en el Joventut (2012-2015), por lo que la decisión fue rápida.

Pero sorprende más su vínculo con Willy Villar desde que Savané aterrizara en España para jugar en el Menorca hace 20 años. «A Willy lo conozco desde mi llegada a España. Fiché en Menorca Basket y, en aquel entonces, él estaba con su Drac Inca, así que, posiblemente, el primer partido que jugué aquí fuera contra Willy Villar en un torneo de pretemporada», recuerda.

«Desde entonces, pude seguir su trayectoria tras permanecer en Inca después de colgar las botas y luego dando el salto a Zaragoza, donde lo hizo francamente bien, subiendo peldaños desde 2011 a 2016 para asentar al equipo en la élite, nada sencillo en esta Liga ACB, y hasta lograr grandes hitos. José Luis Abós, en paz descanse, y él formaron una gran pareja para asentar al Zaragoza en la clase media de la ACB, que año sí y no luchaba para estar en el Playoff», manifiesta.

Savané desvela que sus caminos estuvieron a punto de cruzarse porque «a finales de su época en Zaragoza, cuando yo estoy en la Penya, me intenta fichar y llegamos a hablar. Es verdad que me lo pensé bastante hasta llegar la oferta del Gran Canaria, y ahí me pudo el corazón, pero me llamó la atención la seriedad del proyecto que había montado en Zaragoza».

«El destino hizo que no pudiéramos juntarnos en ese momento, pero después sí en el Estudiantes, tras mi temporada de vuelta al Granca no teniendo las oportunidades que buscaba con Aíto, miré otra vez la opción de salir para disfrutar de mis últimos años jugando y no sentado en un banquillo», expone.

En la búsqueda de sentirse importante en sus últimos años como profesional, el excapitán claretiano afirma que «otra vez el destino hizo que Willy se fijara en Salva Maldonado, ambos tenían interés en tenerme ahí para empezar este nuevo proyecto y no me lo pensé dos veces, teniendo a esas dos personas porque tener una buena dupla del director deportivo y del entrenador en la ACB es fundamental a la hora de hacer plantillas competitivas. Eso es lo que Willy tuvo con Salva en los dos años que estuvimos, se puede decir que fueron con diferencia los dos mejores del Estudiantes en el último lustro por no decir más, mirando siempre hacia la zona de Playoff, se jugó en la Basketball Champions y parecía que se había estabilizado de nuevo el proyecto y se estaba preparado para mirar más hacia arriba.

«Pero, por desgracia, no pudo ser en estas últimas dos temporadas que fueron muy duras a nivel de la entidad tras la salida de Salva, recalcando que es tan necesario un buen director deportivo, como ha demostrado ser él, como tener también un buen entrenador», concluye.