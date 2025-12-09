Savané transmite tranquilidad pese a los retrasos: «No hay ninguna preocupación en la plantilla del Gran Canaria»

El presidente de la entidad claretiana afirmó que el equipo está «al día» y alejado de las informaciones suscitadas con el principal patrocinador del equipo y la demora en las aportaciones del Gobierno autonómico | El expívot amarillo confia en la mejoría de los resultados en ACB y señala el duelo ante el Baskonia como «una final» anticipada

El presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, Sitapha Savané, junto con el staff técnico claretiano, plantilla, así como con la presencia tanto del presidente del Cabildo, Antonio Morales, y del consejero de Deportes, Aridany Romero -además de otros miembros del gobierno insular- celebró con los socios y medios de comunicación el habitual cóctel navideño en las instalaciones del Gran Canaria Arena, deseando un 2026 exitoso y próspero de cara a los objetivos marcados por la entidad a nivel deportivo y social.

De esta forma, el máximo mandatario amarillo brindó con los periodistas tras un año que, hasta verano se cumplió con todos los retos trazados y con buena nota -semifinales de Copa, clasificación de playoffs y final de la EuroCup-, mientras que en en este último tercio se ha experimentado el contraste entre la Champions League -invicto con 5-0 de balance- y la Liga Endesa -3 victorias y 6 derrotas, fuera de los puestos coperos-.

No obstante, y ya en la ronda particular con los medios, Savané incidió en que la plantilla «ha estado tranquila» con respecto a las informaciones generadas por los retrasos de Dreamland y del Gobierno de Canarias, entre otros focos de liquidez, que llevaron al propio Cabildo a adelantar recursos económicos: «No hay ninguna preocupación. No hemos hablado en ningún momento con el equipo de estos asuntos. De hecho, puedo decir que no hay ningún jugador en la historia del club que se haya ido sin cobrar lo que firmó con el Granca. Eso no cambiará y ellos lo saben», recalcó el que también fuera expívot amarillo.

«Es parte de nuestra identidad y valor que nos hemos labrado a nivel nacional e internacional», agregó. «Por eso hemos pedido este adelanto, para prevenir. Porque posiblemente no haya sido necesario pero no quremos tener ese tipo de conversaciones y descentrar a la plantilla. Hablo cada día con Villar o Lakovic y nunca me han transmitido una desconfianza con lo que tenemos, sino una necesidad de que los jugadores rindan con el nivel que sabemos tienen», agregó Savané, aprovechando el capote que desde el Cabildo se había transmitido en el desayuno informativo celebrado horas antes.

Eso sí, en el ámbito deportivo, reconoció que los resultados no estaban acompañando a lo que normalmente se había acostumbrado el club: «No pedimos a un taponador que meta triples. Pero sin decir nombres, porque no hace falta, hay jugadores que están por debajo de su nivel medio. Su trabajo individual es su principal responsabilidad y para el entrenador, el objetivo es conseguir que cada uno aporte acorde a su nivel», inicidió.

Cuestión de «retrasos» y «lealtad institucional»

Pese a que Savané se mostró más comedido a la hora de desgranar detalles con respecto a los adeudos de Dreamland y el Gobierno de Canarias, el presidente cabildicio, Antonio Morales, se mostró más afilado en su crítica, en concreto con el ejecutivo autonómico.

«Es en los momentos más dificiles donde tenemos que mantener la calma y la unidad», expuso el máximo responsable de la adminitración insular. «Quiero agradecer a Newport por su firmeza a la hora de apostar por el patrocinio de un club de esta características y también a los pequeños y medianos empresarios que han formado un tejido importante para apostar por este club y aportar a la sociedad ese plus necesario de colaboración público-privado para que el club funcione de la mejor manera posible».

Hecho el guiño a Newport -cuya gerente, Yasmina Newport Perdomo, estuvo presente en el cóctel-, Morales dio la de arena a la administración regional: «Es necesario hacer un llamamiento de máxima lealtad institucional, porque no puede ser que el Gobierno de Canarias ponga en práctica medidas que perjudican a un club como este, aunque lógicamente se está en un proceso de corrección, si bien desde el Cabildo se ha tenido que aplicar un esfuerzo de adelantar recursos porque han habido dificultades y no se han tratado a todos los clubes de la misma manera», añadió.

En este sentido, Savané explicó que «en este asunto se derivan muchas líneas de actuación. En el caso del Gobierno de Canarias, tenemos aportaciones que van desde lo social hasta el baloncesto base y el equipo profesional. En este último apartado es donde estamos con esas cantidades», aproximadamente de 250.000 euros. «Por varias razones no se han podido abonar pero que se llevarán a cabo pasándolas a la temporada siguiente».

Como adelantó CANARIAS7, el CB Gran Canaria ya se dirigió vía burofax a Dreamland para que transfiera los 270.000 euros que adeuda por patrocinio, a lo que se añadirían los intereses de demora.

Por otro lado, Mientras el CB Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria esperan que Dreamland mantenga lo firmado en 2023 y cumpla con los pagos de patrocinio a la entidad deportiva, Dreamland sigue a la espera de que la corporación insular apruebe definitivamente en sesión plenaria la declaración de proyecto de interés insular para su proyecto de parque audiovisual en Telde.

'Tirón de orejas' en lo deportivo

En lo estrictamente deportivo, Morales también deslizó una pequeña crítica a la plantilla, rogando a los jugadores «un esfuerzo último, ya que la sociedad no ve bien que el entrenador diga que no ha habido hambre para afrontar este u otro partido«, esgrimió en su habitual estilo sereno pero contundente. »Les pido ese esfuerzo para conseguir ese hito y salvar la situación que nos hemos visto abocados por los últimos resultados, que estoy convencido, por otro lado, que la vamos a revertir«.

«Lo objetivos deportivos no nos están acompañando, pero aún queda temporada para cumplirlos. No hace mucho que jugamos la final de la EuroCup y en este sentido el equipo tiene todo el apoyo del Cabildo a su gestión y al camino trazado», concluyó.

El duelo ante el Baskonia, una «final» anticipada

En cualquier caso, Savané hizo un balance positivo en lo que respecta al plano global de 2025, ya que hasta verano «se consiguieron los tres objetivos, alcanzando la Copa del Rey, donde acabamos en semifinales, el equipo se metió en los playoffs y se llegó a la final de la EuroCup, la cual se perdió ante un rival que hoara lidera incluso la Euroliga (Hapoel Jerusalem). En esta temporada, en cambio, vivimos el contrastes de estar invictos en Europa, mientras que en la ACB los resultaados no están a la altura de los tres últimos años».

A su juicio, «hay que confiar y empujar al equipo y al entrenador para darle la vuelta. Sabemos lo que es el baloncesto ACB, donde los encuentros se deciden en los pequeños».

En su oponión, y aunque «abusamos mucho de este tópico, en este caso tenemos ante el Baskonia -sábado a las 19.00 horas en el GRan Canaria Arena- una final anticipada con respecto al objetivo de la Copa. Vienen a nuestra cancha, son octavos y están a un triunfo. Además, hay un grupo de ocho equipos con un triunfo de diferencia. La liga este año es una locura pero no está ni mucho menos descartado el objetivo. Hay que centrarse en este partido, que es una motivación en sí por el rival, y luego veremos donde estamos«, sentenció.

-Eso creemos. Entramos cada temporada con esos tres objetivos. No podemos cegarnos con el corto plazo. Centrarte en lo básico, ganar cada partido, de un punto aunque sea, pero sacarlo de todas maneras posibles.

En cualquier caso, Savané se mostró contento por la proyección del club en su dimensión transversal, recordando el crecimiento de afluencia de los aficionados en los encuentros en el Arena, la consolidación de iniciativas como el Proyecto Suma -enfocada a la inclusión social- y la firma de respaldo a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura 2031.