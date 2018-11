Ryan Toolson, el francotirador que apuntó a la gloria

«Jamás olvidaré al equipo de esa temporada. Llegamos a las semifinales de las dos competiciones por primera vez en la historia. Pero parece que el club mejora cada año porque ya está en la Euroliga y ganó la Supercopa. Es un equipazo que no para de mejorar, por lo que no me sorprende todo lo que han conseguido estos años», recuerda el francotirador formado en la Utah Valley State, que promedió 14.1 puntos en la fase regular de la competición doméstica -con un 45% de acierto en triples- y 15.2 puntos en las series por el entorchado -con un 44% de acierto desde la línea de 6,75-.

De vuelta a la ACB

«Por encima de todo, quería volver a España, no me importaba a qué equipo. Mi familia y yo estamos más contentos aquí que en cualquier otro país, y tras dos años en Rusia y uno en Turquía quería enfocarme más en mi familia que en mi carrera profesional, por lo que tomamos la decisión de que el Manresa era una buena situación para mi familia y para mí», explica sobre un cuadro catalán que fichó al pretendido Joan Peñarroya para el banquillo y también sumó a los experimentados Alex Renfroe y Justin Doellman.

«Me sorprendió que vinieran jugadores como Justin, quien espero que vuelva esta jornada, Alex y otros. Estamos muy bien, espero que podamos sorprender a otros equipos y ganar muchos partidos», añade.

Toolson, quien promedia 10.3 puntos y 9.2 de valoración en el presente curso, brillando ante el FC Barcelona Lassa con 14 puntos y ante el Unicaja con 21 puntos, asegura que «me encuentro bien aquí, es un rol un poco diferente. Estoy jugando bastantes minutos y estoy contento. No hemos ganado aún en casa, lo que es un poco extraño, pero estamos muy ilusionados por la situación que ocupamos -el Manresa es octavo tras tres triunfos a domicilio y tres derrotas ante su afición-. A ver qué tal lo hacemos ante el Gran Canaria».

«Siempre hay que ganar en casa, pero sabemos que esos equipos son de los grandes de la Liga Endesa. Vamos a seguir intentándolo y espero que nuestros aficionados vean pronto una victoria», dice, al tiempo que afirma que «Joan es un entrenador excelente, un exjugador que sabe cómo reacciona el cuerpo del jugador y conoce muy bien la competición».

Hoy se verá las caras con el Granca. No será la primera vez, pero siempre es especial. «El Gran Canaria es un buen equipo, no importa en qué momento llega o cómo haya jugado en la Euroliga. Tenemos que estar preparados porque tiene jugadores buenísimos y será un duelo difícil», asevera.

«Poco a poco vamos conociéndonos y tenemos que hacer nuestro partido, sin dejar de hacer los sistemas y no ir a la manera que quieran ellos», finaliza.

Elogios al capitán Eulis Báez

Ryan Toolson compartió vestuario con Tomás Bellas, Uros Slokar, Spencer Nelson, Brad Newley, Óscar Alvarado, Roberto Guerra, Jon Scheyer, Javier Beirán, Paulo Prestes, Walter Edy Tavares, Samuel Domínguez y Chamberlain Oguchi en un Herbalife Gran Canaria que concluyó la fase regular de la competición doméstica de la Liga Endesa con un balance de 19 victorias y 15 derrotas. Era el primer año del exterior norteamericano en la máxima competición nacional, pero también del ala-pívot dominicano Eulis Báez en Gran Canaria, tras jugar previamente en la LEB Plata y Oro con el Akasvayu Vic y el Grupo Begar León, y posteriormente en la ACB con el Blancos de Rueda Valladolid y el Divina Seguros Joventut.

Siete campañas después el interior caribeño prosigue en la isla y se ha convertido en el capitán y en uno de los jugadores más importantes de la historia del Club Baloncesto Gran Canaria, un aspecto que Toolson valora en su justa medida por su enorme trascendencia en el devenir de la entidad amarilla. «Lo hablaba con él, no me sorprende porque físicamente es un animal, sigue haciendo sus cosas, cuidándose y no me sorprende que continúe jugando a un nivel muy alto», destaca.