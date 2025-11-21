Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo El Rey reivindica «el respeto» de la Transición frente al momento actual de fuerte «crispación»
Imagen de Miguel Salvó en rueda de prensa este viernes. Cober

Salvó cita a la marea amarilla para tumbar al Barça: «Será un gran partido»

El alero catalán del Dreamland Gran Canaria analizó este viernes el encuentro liguero contra el plantel de Xavi Pascual, que tendrá lugar este domingo (18:00 horas, DAZN) en el Gran Canaria Arena

Óliver Suárez Armas

Óliver Suárez Armas

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:44

Comenta

Sinónimo de espectáculo y de pasión en el Gran Canaria Arena. Una de las citas subrayadas en el calendario de la fase regular de la Liga Endesa por los aficionados del Dreamland Gran Canaria cada temporada.

El combinado claretiano, octavo clasificado con un balance de tres victorias y cuatro derrotas en la máxima competición nacional, recibirá al Barça del recién llegado Xavi Pascual, noveno con el mismo balance que los amarillos, en el recinto de Siete Palmas este domingo (18:00 horas, DAZN).

Un pulso que cobra importancia en plena carrera por un billete para disputar la Copa del Rey de Valencia en 2026 y, al mismo tiempo, para que la escuadra de Jaka Lakovic empiece a hacerse fuerte ante sus incondicionales tras caer frente al Unicaja y al Joventut en lo que va de este curso en la isla.

En este sentido, el alero catalán del cuadro insular, Miquel Salvó, aseguró este viernes que «la prioridad es ganar y nos hace especial ilusión ante nuestros aficionados. Viene un Barça herido, con una plantilla muy buena, y será un gran partido».

«Tenemos que hacer las cosas que podemos controlar. Queremos hacerlo lo mejor posible antes del parón«, argumentó ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Gran Canaria Arena.

